ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в страны Африки

В Кении доступны кошельки M-Pesa и Airtel, в Нигерии – Palmpay и Opay, в Гане – Vodafone, MTN, Airtel и Tigo. В Кот-д’Ивуаре и Бенине работают переводы на Orange, MTN и Moov, а в Камеруне – на Orange и MTN. В некоторых из этих стран мобильные кошельки занимают до 90% рынка платежей.