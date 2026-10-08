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ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в страны Африки

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в Кению, Нигерию, Гану, Кот-д’Ивуар, Бенин и Камерун. Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Перевод стал доступен через мобильное приложение банка. Комиссия составил 0,5% от переведенной суммы, но не менее 30 руб. Максимальная сумма перевода – 300 000 руб., а суточный и месячный лимиты – 1 млн руб. для большинства клиентов.

В Кении доступны кошельки M-Pesa и Airtel, в Нигерии – Palmpay и Opay, в Гане – Vodafone, MTN, Airtel и Tigo. В Кот-д’Ивуаре и Бенине работают переводы на Orange, MTN и Moov, а в Камеруне – на Orange и MTN. В некоторых из этих стран мобильные кошельки занимают до 90% рынка платежей.

1 сентября «Сбер» начал проводить трансграничные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов. Перевод с одного криптокошелька на другой теперь занимает минуты вместо дней, а средняя стоимость сделки составляет 0,3%. Инструмент доступен всем корпоративным клиентам «Сбера», ведущим внешнеэкономическую деятельность. Ограничений по минимальной сумме платежа нет.

В мае компания А7 и банк ПСБ получили фетву (религиозно-правовое заключение) на исламские трансграничные переводы. Финансовый продукт предназначен для международных расчетов по нормам шариата. Он ориентирован прежде всего на малый бизнес, работающий с контрагентами в странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

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