ЦБ рассмотрит возможность бессрочных льгот по кредитам на защиту инфраструктуры

29 сентября Центробанк разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по ссудам на защиту объектов критической инфраструктуры. Коэффициент составит 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для остальных. Также банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Мера действует до 31 декабря 2026 г.