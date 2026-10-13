Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Финансы /

ЦБ рассмотрит возможность бессрочных льгот по кредитам на защиту инфраструктуры

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России планирует внести изменения в регулирование, которые позволят сохранить льготные условия для банковских кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак на постоянной основе. Об этом журналистам заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в Госдуме.

«Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование», – сказала она, отвечая на вопрос о возможности сделать эту меру бессрочной (цитата по «Интерфаксу»).

29 сентября Центробанк разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по ссудам на защиту объектов критической инфраструктуры. Коэффициент составит 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для остальных. Также банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Мера действует до 31 декабря 2026 г.

24 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на Международном банковском форуме о готовности ЦБ ввести льготное регулирование для кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры.

В августе регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу, пострадавшему от атак на склады. 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. 

Читайте также:ЦБ даст банкам льготы для кредитования защиты критической инфраструктуры
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её