ЦБ рассмотрит возможность бессрочных льгот по кредитам на защиту инфраструктуры
Банк России планирует внести изменения в регулирование, которые позволят сохранить льготные условия для банковских кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак на постоянной основе. Об этом журналистам заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в Госдуме.
«Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование», – сказала она, отвечая на вопрос о возможности сделать эту меру бессрочной (цитата по «Интерфаксу»).
29 сентября Центробанк разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по ссудам на защиту объектов критической инфраструктуры. Коэффициент составит 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для остальных. Также банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Мера действует до 31 декабря 2026 г.
24 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на Международном банковском форуме о готовности ЦБ ввести льготное регулирование для кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры.
В августе регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу, пострадавшему от атак на склады. 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры.