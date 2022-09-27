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Станет ли популярной биржевая торговля улгеродными единицами

Спрос на выбросы CO2 найдется внутри страны и в Азии
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Национальная товарная биржа (НТБ; входит в группу Мосбиржи) 26 сентября начала первые торги углеродными единицами в режиме товарных аукционов. Стартовая стоимость за единицу составила 900 руб., средневзвешенная цена продажи – 1000 руб. По итогам первого дня заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц на 20 000 руб.

Торги проходили анонимно, но 10 углеродных единиц приобрела компания ООО «Совтех Волго-Вятка», входящая в группу Сбербанка, следует из его сообщения. Основная деятельность компании – управление эксплуатацией нежилого фонда (электромонтажные, санитарно-технические, монтажные и прочие виды работ), следует из данных СПАРК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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