Станет ли популярной биржевая торговля улгеродными единицами

Станет ли популярной биржевая торговля улгеродными единицамиСпрос на выбросы CO2 найдется внутри страны и в Азии
Национальная товарная биржа (НТБ; входит в группу Мосбиржи) 26 сентября начала первые торги углеродными единицами в режиме товарных аукционов. Стартовая стоимость за единицу составила 900 руб., средневзвешенная цена продажи – 1000 руб. По итогам первого дня заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц на 20 000 руб.
Торги проходили анонимно, но 10 углеродных единиц приобрела компания ООО «Совтех Волго-Вятка», входящая в группу Сбербанка, следует из его сообщения. Основная деятельность компании – управление эксплуатацией нежилого фонда (электромонтажные, санитарно-технические, монтажные и прочие виды работ), следует из данных СПАРК.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам