Станет ли популярной биржевая торговля улгеродными единицами

Национальная товарная биржа (НТБ; входит в группу Мосбиржи) 26 сентября начала первые торги углеродными единицами в режиме товарных аукционов. Стартовая стоимость за единицу составила 900 руб., средневзвешенная цена продажи – 1000 руб. По итогам первого дня заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц на 20 000 руб.