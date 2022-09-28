VK продала My.Games и исчезла из App Store: как это повлияет на бумаги компании

Вечером 27 сентября VK объявила о продаже части своего игрового бизнеса: 100% компании My.Games за $642 млн купит управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Ранее, в ночь с 26 на 27 сентября, Apple удалила из магазина App Store все приложения экосистемы VK, среди которых социальная сеть «В контакте», доска объявлений «Юла», а также почта и облачный сервис Mail.ru. Это событие инвесторы, кажется, почти не заметили – по итогам основных торгов 27 сентября стоимость расписок VK выросла почти на 3% на общем отскоке рынка. А вот новость о продаже My.Games после окончания основных торгов подтолкнула стоимость бумаг еще выше – в момент написания материала бумаги росли на 11% в ходе вечерней сессии. С начала года расписки упали почти на 60%.