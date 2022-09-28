VK продала My.Games и исчезла из App Store: как это повлияет на бумаги компании

VK продала My.Games и исчезла из App Store: как это повлияет на бумаги компанииАналитики ждут объяснений от Apple и снижения санкционного давления на игровой бизнес
Вечером 27 сентября VK объявила о продаже части своего игрового бизнеса: 100% компании My.Games за $642 млн купит управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Ранее, в ночь с 26 на 27 сентября, Apple удалила из магазина App Store все приложения экосистемы VK, среди которых социальная сеть «В контакте», доска объявлений «Юла», а также почта и облачный сервис Mail.ru. Это событие инвесторы, кажется, почти не заметили – по итогам основных торгов 27 сентября стоимость расписок VK выросла почти на 3% на общем отскоке рынка. А вот новость о продаже My.Games после окончания основных торгов подтолкнула стоимость бумаг еще выше – в момент написания материала бумаги росли на 11% в ходе вечерней сессии. С начала года расписки упали почти на 60%.
Это одно из прибыльных подразделений группы, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгения Нестеренко, поэтому компания, скорее всего, поняла риски санкций для иностранных денежных потоков после блокировки приложений и определилась со сделкой. Если считать, что группа сосредоточится на экосистеме и сможет эффективно ее построить за счет полученных средств, рассуждает она, то продажа может в среднесрочной перспективе оказать положительное влияние на стоимость компании.
Скорректированная выручка (с учетом отложенной выручки) от игрового сегмента VK снизилась по итогам первого полугодия на 6% в годовом исчислении и составила 20,7 млрд руб. На сегмент игр приходится 43,5% общей скорректированной выручки компании (62 млрд руб). Основная причина негативной динамики – укрепление курса рубля. Около 94% скорректированной выручки во II квартале пришлось на F2P-игры, а доля мобильного сегмента составила 72% от общего объема (против 77% во II квартале 2021 г.).