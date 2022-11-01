Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам

Все больше российских брокеров и управляющих хотят предоставить квалифицированным VIP-клиентам возможность торговать иностранными бумагами напрямую через западную инфраструктуру. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).