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Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам

Сделки будут проводиться через западную инфраструктуру
Софья Шелудченко
Квалифицированные клиенты смогут открывать счет с прямым доступом к американским биржам NYSE и NASDAQ / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Все больше российских брокеров и управляющих хотят предоставить квалифицированным VIP-клиентам возможность торговать иностранными бумагами напрямую через западную инфраструктуру. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных