НРД описал план работы по разблокировке активов в Clearstream

НРД описал план работы по разблокировке активов в ClearstreamДля получения своих вложений инвесторам надо поторопиться
Вечером 23 декабря НРД опубликовал на своем сайте порядок работы по разблокировке активов, зависших в Clearstream. Организация отмечает, что предоставленная информация – не толкование генеральной лицензии, а описание процесса работы НРД, основанное на информации из официальных источников и по результатам консультаций с Clearstream. План может быть изменен или уточнен.
Работу с разморозкой бумаг в Euroclear (именно там хранится большая часть активов) НРД опишет позже.
План действий НРД
Работа по разблокировке активов инвесторов и причитающихся им выплат будет осуществляться только между НРД и Clearstream. Подавать заявления на разблокировку активов будет сам Clearstream, а НРД должен будет передать ему всю информацию об инвесторах, средства которых должны быть разморожены. Эти данные российский депозитарий будет, в свою очередь, брать у брокеров.
Международный депозитарий обязан прекратить договоры с НРД не позднее 7 января 2023 г. и представить в Минфин Люксембурга подтверждения этого.
Действия по разблокировке ценных бумаг и выплат по ним различаются.
С ценными бумагами все будет зависеть от места хранения. Если подлежащие разблокировке активы хранятся только в Clearstream, то все они будут разморожены.
Если у бумаги два места хранения, то НРД должен определить количество подлежащих разблокировке ценных бумаг на пропорциональной основе. При этом эмитент не должен находиться под санкциями, как и депозитарий – депонент НРД и все депозитарии в цепочке учета прав конечного собственника. Последний тоже не должен быть подсанкционным лицом.
С разблокировкой выплат по ценным бумагам проще: под санкциями не должен находиться лишь конечный владелец актива, а процесс должен начаться вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.
Под санкциями понимаются европейские и американские ограничения. Проверять эмитентов будет сам НРД, а список санкционных бумаг депозитарий опубликует на сайте.
Ценные бумаги, не переведенные в рамках лицензии, продолжат учитываться в Clearstream. Ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждаться дополнительно. При этом стороны предварительно договорились, что Clearstream не будет препятствовать проведению обязательных корпоративных действий.
Что делать рынку
Выданные разрешения не означают автоматической разблокировки активов, объясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Генеральные лицензии лишь позволят запустить процедуру разморозки, поэтому сроки лицензий Винокурова считает жесткими. Более того, условия лицензий сформулированы Бельгией и Люксембургом по-разному, отмечает юрист. Если Люксембург использует широкую формулировку о разблокировке активов, ценных бумаг и купонного дохода, то в бельгийской лицензии речь о продаже позиций, что, скорее всего, исключает разблокировку дивидендов и купонных выплат, объясняет Винокурова.
Успех мероприятий по разблокировке активов прежде всего зависит от качественного взаимодействия всех участников процесса, говорит представитель НРД. Важно обеспечить полное раскрытие каждого бенефициара, а также предоставить в надлежащем виде все документы для последующей передачи через НРД в Clearstream, отметил он.
0,41% потерял за неделю Индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка за торговую неделю с 19 по 23 декабря опустился на 0,41% до 2124,02 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 7,23% и опустился до 963,51 пункта. Доллар за пять дней укрепился на 8,58% (5,55 руб.) до 70,2 руб., евро – на 9,55% (6,6 руб.) до 75,7 руб. Юань за это время вырос на 6,91% (64 коп.) до 9,92 руб. Лидерами роста за торговую неделю стали бумаги Мосбиржи (9,3%), НЛМК (5,8%), UC Rusal (5,2%), ВТБ (4,6%) и Polymetal (4,3%). Среди аутсайдеров – бумаги «Лукойла» (-12,4%), «Алросы» (-2,8%), «Магнита» (-1,6%), «Татнефти» (-1,4%) и ПИК (-1,3%). На минувшей неделе российский рынок в очередной раз продемонстрировал невыразительную динамику, несмотря на волну ослабления рубля и повышение цен на нефть, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Он предполагает, что инвесторы откладывают основные покупки до января, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в новогодние праздники. Также участники торгов могут занимать выжидательную позицию в свете неполной ясности картины влияния на российские экспортные поставки нефти европейского эмбарго, потолка цен и ответа Москвы на данные санкционные инициативы, добавил стратег. На предпраздничной неделе эти факторы продолжат сдерживать покупательскую активность и дотянуться до уровня 2200 пунктов индексу Мосбиржи в этом году будет очень сложно, предполагает Бахтин. Начало недели, по его мнению, может быть на российском рынке особенно малоактивным. В понедельник в США, Германии и ряде других стран торги проводиться не будут в связи с католическими рождественскими праздниками. Выхода важной экономической статистики в этот день также не ожидается. По оценкам БКС, 26 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075–2175 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на завершающую неделю 2022 г. – 67,5–70,5.
Профучастники при этом должны продолжать самостоятельную работу с индивидуальными лицензиями на разблокировку активов, добавляет представитель депозитария. «Мы знаем, что большая часть рынка подготовила необходимые документы и направила их в соответствующие регуляторы», – отметил он. Среди подавших лицензии большинство российских брокеров и управляющих: «Тинькофф инвестиции», «Альфа капитал», УК «Первая», «Инвестиционная палата» и проч.
Расчетный депозитарий «СПБ биржи» направил в Минфин Бельгии (в Euroclear хранится большая часть замороженных активов. – «Ведомости») документы для получения лицензии на вывод своих и клиентских активов из Euroclear в другие депозитарии, сообщила площадка 23 декабря. Поданное «СПБ банком» заявление касается активов, которые оказались заморожены из-за того, что в депозитарной цепочке присутствует НРД. В своем заявлении «СПБ банк» представил детализированный перечень ценных бумаг (4276 наименований иностранных финансовых инструментов), а также суммы денежных средств (дивиденды, купоны и прочие выплаты), которые сейчас заблокированы.
Для дальнейших действий рынок ждал официальной реакции НРД, добавляет заместитель гендиректора по активным операциям ИК «Велес капитал» Евгений Шиленков. Даже с учетом столь сжатых сроков в «Финаме» все же рассчитывают, что успеют собрать всю необходимую информацию для разблокировки и перевода активов, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса группы Дмитрий Леснов.
Что делать инвесторам
Розничным инвесторам пока ничего делать не нужно, утверждает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров: за них все вопросы решит индустрия. Тем, чьи активы заморожены, пока остается только ждать официальной позиции НРД, согласен советник Forward Legal Игорь Кокин.
Подавать индивидуальную лицензию инвестору сейчас может быть нецелесообразно, считают эксперты. Все обращения в Бельгию и Люксембург получили одинаковый ответ – лично на электронную почту текст того же разрешения, которое было опубликовано на сайте местного минфина, рассказывает заместитель генерального директора «Открытие инвестиций» Андрей Салащенко. С учетом этого до 7 января, как полагает эксперт, дополнительные обращения со ссылкой на положения регулирования ЕС, внесенные в октябре 2022 г. (тогда регулятор описал условия для разморозки активов), не будут иметь смысла – ответ на них фактически уже есть.
Лицензии условием своего использования ставят полную комплексную проверку заявителей и их бенефициарных владельцев, напоминает Винокурова, – проверку физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи активов. Но самое главное – в сделках не должно быть задействовано подсанкционное лицо. Все проверки трудозатратны и с учетом короткого срока действия лицензии и подачи документов в него можно не уложиться, предупреждает она.
Времени осталось не так много, а подача индивидуальной лицензии может стоить десятки тысяч евро (без какой-либо гарантии на успех), добавляет Леснов. Поэтому в «Финаме» рекомендовали клиентам взвесить такое решение и оценить его целесообразность.
Но высока вероятность, продолжает Салащенко, что после 7 января многие активы продолжат оставаться заблокированными, в этом случае уже необходимо будет продумывать дополнительные шаги для разблокировки.
Что будет дальше
Из-за разрушения междепозитарного моста между российским депозитарием и европейской инфраструктурой в марте, а также санкций против НРД замороженными оказались активы на 6 трлн руб. У 5 млн розничных инвесторов оказались заблокированы иностранные бумаги на 320 млрд руб., оценивал Банк России.
Салащенко из «Открытие инвестиций» не уверен, что клиенты сразу бросятся продавать разблокированные активы, но для многих продажа станет решением, которое позволит полностью исключить новые инфраструктурные риски. После чего часть средств может пойти на внутрироссийский рынок и быть инвестирована в локальные активы.
После разблокировки более 80% активов инвесторы не планируют конвертировать в рубли и в принципе оставлять в российской юрисдикции, рассказывает Тимур Нигматуллин из «Финама» на основе информации от клиентов с портфелями под его консультационным управлением. Стандартная стратегия обладателей крупного капитала – вывод на счета за пределами российской инфраструктуры депозитариев, объясняет он.
Тем не менее даже при условии перевода в рубли 10–20% от заблокированных активов эффект для отечественного рынка акций и облигаций будет заметным, полагает Нигматуллин. Но для устойчивого роста рынка недостаточно локального притока денег, нужны факторы, снижающие риски и повышающие привлекательность активов, считает эксперт.