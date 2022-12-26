НРД описал план работы по разблокировке активов в Clearstream

0,41% потерял за неделю Индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка за торговую неделю с 19 по 23 декабря опустился на 0,41% до 2124,02 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 7,23% и опустился до 963,51 пункта. Доллар за пять дней укрепился на 8,58% (5,55 руб.) до 70,2 руб., евро – на 9,55% (6,6 руб.) до 75,7 руб. Юань за это время вырос на 6,91% (64 коп.) до 9,92 руб. Лидерами роста за торговую неделю стали бумаги Мосбиржи (9,3%), НЛМК (5,8%), UC Rusal (5,2%), ВТБ (4,6%) и Polymetal (4,3%). Среди аутсайдеров – бумаги «Лукойла» (-12,4%), «Алросы» (-2,8%), «Магнита» (-1,6%), «Татнефти» (-1,4%) и ПИК (-1,3%). На минувшей неделе российский рынок в очередной раз продемонстрировал невыразительную динамику, несмотря на волну ослабления рубля и повышение цен на нефть, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Он предполагает, что инвесторы откладывают основные покупки до января, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в новогодние праздники. Также участники торгов могут занимать выжидательную позицию в свете неполной ясности картины влияния на российские экспортные поставки нефти европейского эмбарго, потолка цен и ответа Москвы на данные санкционные инициативы, добавил стратег. На предпраздничной неделе эти факторы продолжат сдерживать покупательскую активность и дотянуться до уровня 2200 пунктов индексу Мосбиржи в этом году будет очень сложно, предполагает Бахтин. Начало недели, по его мнению, может быть на российском рынке особенно малоактивным. В понедельник в США, Германии и ряде других стран торги проводиться не будут в связи с католическими рождественскими праздниками. Выхода важной экономической статистики в этот день также не ожидается. По оценкам БКС, 26 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075–2175 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на завершающую неделю 2022 г. – 67,5–70,5.