Акции Positive Technologies будут расти вместе с российским рынком инфобеза

Акции Positive Technologies будут расти вместе с российским рынком инфобезаИх будущее зависит от отсутствия западных игроков на российском рынке и международной экспансии компании
Единственный представитель отрасли кибербезопасности, акции которого обращаются на Мосбирже, Positive Technologies, 6 марта представил предварительные неаудированные результаты за 2022 г. Компания значительно нарастила выручку и продажи, показав высокие темпы роста бизнеса и хорошую рентабельность. Ключевым фактором роста эксперты назвали высокий спрос на продукты и услуги компании в сфере информационной безопасности (ИБ).
Инвесторы отреагировали на новости позитивно: акции Positive Technologies в моменте подорожали на 3,75%, но завершили день ростом на 2,98% (1677,2 руб.). С начала года бумаги подорожали на 33%, а с момента начала торгов на Мосбирже в декабре 2021 г. их стоимость выросла на 68,6%.
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