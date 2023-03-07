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Акции Positive Technologies будут расти вместе с российским рынком инфобеза

Их будущее зависит от отсутствия западных игроков на российском рынке и международной экспансии компании
Инга Сангалова
vk.com/ptsecurity

Единственный представитель отрасли кибербезопасности, акции которого обращаются на Мосбирже, Positive Technologies, 6 марта представил предварительные неаудированные результаты за 2022 г. Компания значительно нарастила выручку и продажи, показав высокие темпы роста бизнеса и хорошую рентабельность. Ключевым фактором роста эксперты назвали высокий спрос на продукты и услуги компании в сфере информационной безопасности (ИБ).

Инвесторы отреагировали на новости позитивно: акции Positive Technologies в моменте подорожали на 3,75%, но завершили день ростом на 2,98% (1677,2 руб.). С начала года бумаги подорожали на 33%, а с момента начала торгов на Мосбирже в декабре 2021 г. их стоимость выросла на 68,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных