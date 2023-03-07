Акции Positive Technologies будут расти вместе с российским рынком инфобеза

Инвесторы отреагировали на новости позитивно: акции Positive Technologies в моменте подорожали на 3,75%, но завершили день ростом на 2,98% (1677,2 руб.). С начала года бумаги подорожали на 33%, а с момента начала торгов на Мосбирже в декабре 2021 г. их стоимость выросла на 68,6%.