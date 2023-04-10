Инвесторов ждет худший со времен пандемии сезон отчетностей в США

Инвесторов ждет худший со времен пандемии сезон отчетностей в СШАСтоит отказаться от вложений в закредитованные компании, которые не могут управлять падением спроса
Аналитики Goldman Sachs предвещают худший со времен пандемии сезон отчетности в США за I квартал 2023 г. Согласно их консенсус-прогнозу, прибыль индекса S&P 500 за январь – март может снизиться на 7% по сравнению с 2022 г. В этом случае падение станет самым резким с III квартала 2020 г. (7,8%).
Негативные ожидания есть и в консенсус-прогнозе Reuters – в I квартале прибыль на акцию S&P 500 снизится на 5% (г/г) или на 6,6% без учета нефтегазового сектора. Аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов ожидает просадки в 6%, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых – почти на 8%.
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