Инвесторов ждет худший со времен пандемии сезон отчетностей в США

Аналитики Goldman Sachs предвещают худший со времен пандемии сезон отчетности в США за I квартал 2023 г. Согласно их консенсус-прогнозу, прибыль индекса S&P 500 за январь – март может снизиться на 7% по сравнению с 2022 г. В этом случае падение станет самым резким с III квартала 2020 г. (7,8%).