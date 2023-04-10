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Инвесторов ждет худший со времен пандемии сезон отчетностей в США

Стоит отказаться от вложений в закредитованные компании, которые не могут управлять падением спроса
Михаил Кузнецов
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Аналитики Goldman Sachs предвещают худший со времен пандемии сезон отчетности в США за I квартал 2023 г. Согласно их консенсус-прогнозу, прибыль индекса S&P 500 за январь – март может снизиться на 7% по сравнению с 2022 г. В этом случае падение станет самым резким с III квартала 2020 г. (7,8%).

Негативные ожидания есть и в консенсус-прогнозе Reuters – в I квартале прибыль на акцию S&P 500 снизится на 5% (г/г) или на 6,6% без учета нефтегазового сектора. Аналитик по международным рынкам акций «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов ожидает просадки в 6%, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых – почти на 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных