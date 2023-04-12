АФК «Система» может стать бенефициаром трансформации экономики

Инвестиционная компания АФК «Система» представила финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. Выручка корпорации увеличилась в IV квартале в годовом выражении на 18,3% до 254,5 млрд руб., а за весь 2022 год – на 18% до 912,7 млрд руб. Операционная и чистая прибыль сократились в IV квартале на 28% г/г (до 42,5 млрд руб.) и 33% г/г (до 14,9 млрд руб.) соответственно. Оба показателя выросли по результатам всего 2022 года: операционная прибыль – на 3,5% до 161,2 млрд руб., чистая – на 15,8% до 19,4 млрд руб.