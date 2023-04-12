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АФК «Система» может стать бенефициаром трансформации экономики

К концу года акции группы могут подорожать на 28%
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционная компания АФК «Система» представила финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. Выручка корпорации увеличилась в IV квартале в годовом выражении на 18,3% до 254,5 млрд руб., а за весь 2022 год – на 18% до 912,7 млрд руб. Операционная и чистая прибыль сократились в IV квартале на 28% г/г (до 42,5 млрд руб.) и 33% г/г (до 14,9 млрд руб.) соответственно. Оба показателя выросли по результатам всего 2022 года: операционная прибыль – на 3,5% до 161,2 млрд руб., чистая – на 15,8% до 19,4 млрд руб.

Отчет АФК «Система» обнародовала после закрытия торговой сессии понедельника, 10 апреля, – в этот день акции группы выросли на 2,4%. Во вторник бумаги снизились в цене на 2,8% до 14,71 руб., в то время как индекс Мосбиржи за день просел на 0,54%. С начала года бумаги АФК «Система» подорожали почти на 28%, а бенчмарк российского фондового рынка – на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных