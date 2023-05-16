Турецкая лира застыла в ожидании итогов выборов президента

Неопределенность результата выборов президента Турции заморозила курс турецкой лиры: в первый рабочий день после первого тура стоимость нацвалюты практически не изменилась, хотя аналитики ранее прогнозировали продолжение двухлетнего пике в случае победы действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. 15 мая курс даже немного увеличился – на 0,56% до 19,7 турецкой лиры за доллар, следует из информации по итогам торгов на Стамбульской бирже. С начала предвыборной кампании, стартовавшей 17 марта, лира ослабла на 3,41%, а с 1 января курс потерял почти 5%. На протяжении последних двух лет турецкая валюта стремительно слабела: ее стоимость упала в 2021 г. почти на 80%, в 2022 г. – еще на 42%. Но если с 2021 г. лира дешевела из-за фундаментальных причин – осознанной денежно-кредитной политики, то сейчас ее курс зависит от конъюнктурных обстоятельств.