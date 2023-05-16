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Турецкая лира застыла в ожидании итогов выборов президента

А после их завершения валюту ждет период волатильности
Михаил Кузнецов
Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Неопределенность результата выборов президента Турции заморозила курс турецкой лиры: в первый рабочий день после первого тура стоимость нацвалюты практически не изменилась, хотя аналитики ранее прогнозировали продолжение двухлетнего пике в случае победы действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. 15 мая курс даже немного увеличился – на 0,56% до 19,7 турецкой лиры за доллар, следует из информации по итогам торгов на Стамбульской бирже. С начала предвыборной кампании, стартовавшей 17 марта, лира ослабла на 3,41%, а с 1 января курс потерял почти 5%. На протяжении последних двух лет турецкая валюта стремительно слабела: ее стоимость упала в 2021 г. почти на 80%, в 2022 г. – еще на 42%. Но если с 2021 г. лира дешевела из-за фундаментальных причин – осознанной денежно-кредитной политики, то сейчас ее курс зависит от конъюнктурных обстоятельств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных