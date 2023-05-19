Разрыв между технологическим индексом NASDAQ и индустриальным Dow Jones составил 18%Инвесторам лучше пересмотреть технологические бумаги в своем портфеле, считают эксперты
С начала года до конца торговой сессии 16 мая технологический индекс NASDAQ Composite вырос на 17,93%, а индустриальный Dow Jones, наоборот, снизился на 0,4%. Такое движение бенчмарков за четыре с половиной месяца наблюдается впервые с момента запуска торгов на NASDAQ, сообщил Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones Market Data. Когда в марте 2000 г. начался кризис доткомов, разрыв между индексами составлял 37% – NASDAQ вырос на 24,07%, а Dow Jones снизился на 13,6%. Пока разница между ними гораздо скромнее, поэтому нового пузыря на рынке нет, уверены эксперты. Но тем не менее это тревожный сигнал для инвесторов.
IT-директор Cetera Financial Group Джин Голдман в интервью Market Watch назвал американский фондовый рынок «не очень здоровым». Инвесторы вкладывают деньги в несколько технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft и Nvidia, рост которых затмевает слабость других сегментов, объяснил он. Например, индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 с начала года снизился на 1,4%, а на 10 крупнейших акций S&P 500 пришлось 87% прироста индекса в I квартале. Фондовый рынок США стал концентрированным, делает вывод Голдман. В этом он винит ожидания снижения процентных ставок ФРС, более низкую доходность казначейских облигаций, страхи перед рецессией и «помешательство на искусственном интеллекте» (ИИ).