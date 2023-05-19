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Разрыв между технологическим индексом NASDAQ и индустриальным Dow Jones составил 18%

Инвесторам лучше пересмотреть технологические бумаги в своем портфеле, считают эксперты
Инга Сангалова
Alex Tai / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

С начала года до конца торговой сессии 16 мая технологический индекс NASDAQ Composite вырос на 17,93%, а индустриальный Dow Jones, наоборот, снизился на 0,4%. Такое движение бенчмарков за четыре с половиной месяца наблюдается впервые с момента запуска торгов на NASDAQ, сообщил Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones Market Data. Когда в марте 2000 г. начался кризис доткомов, разрыв между индексами составлял 37% – NASDAQ вырос на 24,07%, а Dow Jones снизился на 13,6%. Пока разница между ними гораздо скромнее, поэтому нового пузыря на рынке нет, уверены эксперты. Но тем не менее это тревожный сигнал для инвесторов.

IT-директор Cetera Financial Group Джин Голдман в интервью Market Watch назвал американский фондовый рынок «не очень здоровым». Инвесторы вкладывают деньги в несколько технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft и Nvidia, рост которых затмевает слабость других сегментов, объяснил он. Например, индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 с начала года снизился на 1,4%, а на 10 крупнейших акций S&P 500 пришлось 87% прироста индекса в I квартале. Фондовый рынок США стал концентрированным, делает вывод Голдман. В этом он винит ожидания снижения процентных ставок ФРС, более низкую доходность казначейских облигаций, страхи перед рецессией и «помешательство на искусственном интеллекте» (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных