Разрыв между технологическим индексом NASDAQ и индустриальным Dow Jones составил 18%

С начала года до конца торговой сессии 16 мая технологический индекс NASDAQ Composite вырос на 17,93%, а индустриальный Dow Jones, наоборот, снизился на 0,4%. Такое движение бенчмарков за четыре с половиной месяца наблюдается впервые с момента запуска торгов на NASDAQ, сообщил Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones Market Data. Когда в марте 2000 г. начался кризис доткомов, разрыв между индексами составлял 37% – NASDAQ вырос на 24,07%, а Dow Jones снизился на 13,6%. Пока разница между ними гораздо скромнее, поэтому нового пузыря на рынке нет, уверены эксперты. Но тем не менее это тревожный сигнал для инвесторов.