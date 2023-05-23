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Как инвестору заработать на акциях китайских технологических компаний

Их стоимость вырастет, как только спадет геополитическое напряжение
Инга Сангалова
Xie zhengyi / Imaginechina via AFP

Крупнейшие технологические компании Китая в мае публикуют финансовые отчетности преимущественно с превышением прогнозов, но, несмотря на это, стоимость их акций падает. Особенно это заметно на фоне успеха американских конкурентов. Индекс высоких технологий NASDAQ Composite (более 2500 IT-компаний) вырос с начала года на 21%, а NASDAQ 100 (сотня крупнейших американских IT-компаний) – на 26%. В это время индекс Hang Seng Tech (30 крупнейших IT-компаний, зарегистрированных в Гонконге) снизился почти на 7,5%.

Инвесторы фокусируются на геополитических новостях, не обращая внимания на финансовые успехи компаний. Акции Tencent Holdings упали более чем на 3,4% в Гонконге после того, как 17 мая самая дорогая китайская компания ($405 млрд) объявила о самом быстром росте выручки за год (на 11%) и превзошла ожидания аналитиков. Акции JD.com упали на 6,5% с момента оглашения лучше ожидавшихся результатов I квартала (рост выручки на 10%). Бумаги национального лидера интернет-поиска Baidu просели на 2,8% после более сильного, чем ожидалось, отчета о продажах 16 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных