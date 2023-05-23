Как инвестору заработать на акциях китайских технологических компаний

Как инвестору заработать на акциях китайских технологических компанийИх стоимость вырастет, как только спадет геополитическое напряжение
Крупнейшие технологические компании Китая в мае публикуют финансовые отчетности преимущественно с превышением прогнозов, но, несмотря на это, стоимость их акций падает. Особенно это заметно на фоне успеха американских конкурентов. Индекс высоких технологий NASDAQ Composite (более 2500 IT-компаний) вырос с начала года на 21%, а NASDAQ 100 (сотня крупнейших американских IT-компаний) – на 26%. В это время индекс Hang Seng Tech (30 крупнейших IT-компаний, зарегистрированных в Гонконге) снизился почти на 7,5%.
Инвесторы фокусируются на геополитических новостях, не обращая внимания на финансовые успехи компаний. Акции Tencent Holdings упали более чем на 3,4% в Гонконге после того, как 17 мая самая дорогая китайская компания ($405 млрд) объявила о самом быстром росте выручки за год (на 11%) и превзошла ожидания аналитиков. Акции JD.com упали на 6,5% с момента оглашения лучше ожидавшихся результатов I квартала (рост выручки на 10%). Бумаги национального лидера интернет-поиска Baidu просели на 2,8% после более сильного, чем ожидалось, отчета о продажах 16 мая.