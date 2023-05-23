Как инвестору заработать на акциях китайских технологических компаний

Инвесторы фокусируются на геополитических новостях, не обращая внимания на финансовые успехи компаний. Акции Tencent Holdings упали более чем на 3,4% в Гонконге после того, как 17 мая самая дорогая китайская компания ($405 млрд) объявила о самом быстром росте выручки за год (на 11%) и превзошла ожидания аналитиков. Акции JD.com упали на 6,5% с момента оглашения лучше ожидавшихся результатов I квартала (рост выручки на 10%). Бумаги национального лидера интернет-поиска Baidu просели на 2,8% после более сильного, чем ожидалось, отчета о продажах 16 мая.