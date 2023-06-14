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Сможет ли S&P 500 сохранить «бычий» тренд

Эксперты предполагают, что длительный рост рынка акций США может прекратиться
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Один из главных индексов американского фондового рынка, S&P 500, закрылся 12 июня на уровне 4338,93 пункта – в сравнении с октябрьским минимумом бенчмарк вырос на 21,3%. Принято считать, что рост индекса выше 20% является признаком перехода в «бычий» рынок.

Аналитики с Уолл-стрит пока расходятся в оценке перспектив S&P 500. Главный стратег по рынку акций Morgan Stanley Майк Уилсон ожидает, что прибыль входящих в индекс компаний упадет на 16% в 2023 г. перед резким восстановлением в 2024 г., пишет Bloomberg. Он предупреждает, что динамика S&P 500 может развиваться по сценарию 1945–1949 гг.: тогда бенчмарк вырос на 24%, но развернулся вниз и зафиксировал новый минимум. Главный аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин, наоборот, повысил цель по бенчмарку на конец года с 4000 до 4500 пунктов. Он ожидает, что к ралли акций технологических компаний присоединятся другие секторы рынка, как это было в девяти подобных эпизодах начиная с 1980 г.

Главный аналитик по рынку США в Bank of America Савита Субраманиан обращает внимание, что начиная с 1950-х гг. S&P 500 рос в течение 12 месяцев в 92% случаев после того, как подтверждал «бычий» тренд. Эксперт видит перспективы роста: помимо ажиотажа вокруг искусственного интеллекта (ИИ) поддержать «бычий» рынок могут такие ключевые факторы, как прекращение политики нулевой процентной ставки и возвращение положительной реальной доходности, а также улучшение маржи компаний после сокращения затрат.

S&P 500 вышел на технический «бычий» рынок, поскольку инвесторы сделали ставку на устойчивый экономический рост на фоне ожидаемой от ФРС паузы в повышении процентных ставок, пишет Bloomberg.

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Одна из причин роста бенчмарка – энтузиазм вокруг технологических компаний, особенно тех, которые занимаются разработкой и производством оборудования для ИИ: Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и Alphabet. Для продолжения формирования «бычьего» тренда на рынке США требуется, чтобы рост S&P 500 не ограничивался только несколькими бигтехами, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Для сохранения «бычьего» тренда на рынке США, по мнению аналитика по международным рынкам «БКС мир инвестиций» Игоря Герасимова, данные по инфляции не должны быть существенно выше прогнозов, а тренд на дезинфляцию сохранялся. Также нужно, чтобы не было существенного укрепления рынка труда, так как он был перегрет в первой половине 2023 г. и является проинфляционным фактором, добавляет эксперт. Тогда ФРС на основании этих двух факторов не будет иметь стимулов к повышению ставок. На рынке сохраняются опасения, что после паузы в июне ФРС может повысить ставки в июле – статистика должна окончательно развеять такие страхи для закрепления тренда на рост акций, резюмирует Герасимов.

В зависимости от результатов компаний за II квартал 2023 г. динамика S&P 500 в III квартале может быть нейтрально негативной – слабопозитивной, говорит стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян: инвесторы будут фокусироваться на компаниях, не входящих в топовую десятку по капитализации. В числе ключевых сдерживающих факторов роста индекса эксперт выделяет высокие оценки рынка, уход форвардного EPS в отрицательную зону, риски рецессии, которые не учтены в оценках рынка.

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По данным CME FedWatch Tool, 82,6% трейдеров ожидают, что 14 июня регулятор впервые с марта 2022 г. приостановит цикл повышения ставки и сохранит ее на уровне 5–5,25%, остальные 17,4% предполагают ее повышения на 0,25 п. п. до 5,25–5,5%.

Рецессия остается в фокусе инвесторов – согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, она ожидается в США в III и IV кварталах 2023 г., отмечает Степанян. Страхи рецессии на рынке нарастали с первой половины 2022 г., но прогнозы уже долгое время не сбываются и «переносятся», добавляет Герасимов. Экономика США демонстрирует удивительную устойчивость с рекордно низкой за 50 лет безработицей. Поэтому рынок в качестве базового сценария ожидает поверхностную рецессию, эффект которой будет ограниченным, добавляет Степанян. Сюрпризом могут стать данные по потребительской и производственной инфляции, но, если они не окажутся существенно выше ожиданий, ФРС не должна повысить ставку, добавляет Герасимов.

Несмотря на ожидаемую паузу в июне, инвесторы считают, что ФРС может повысить ставки еще раз в июле, прежде чем приостановить или снизить их к концу года, говорит Кабаков. Регулятор будет сохранять умеренно жесткую риторику в оценке дальнейшего курса и будет явно сигнализировать об отсутствии намерений понижать ставки до конца года. Если глава ФРС Джером Пауэлл пошлет инвесторам сигнал о том, что повышения в июле может не быть, это приведет к всплеску позитива на рынке. В перспективе нескольких месяцев поддержку рынку может оказать мягкая риторика ФРС, сохранение/улучшение макроданных и сильные результаты компаний за II квартал, резюмирует Степанян.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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