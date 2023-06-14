Сможет ли S&P 500 сохранить «бычий» тренд

Для сохранения «бычьего» тренда на рынке США, по мнению аналитика по международным рынкам «БКС мир инвестиций» Игоря Герасимова, данные по инфляции не должны быть существенно выше прогнозов, а тренд на дезинфляцию сохранялся. Также нужно, чтобы не было существенного укрепления рынка труда, так как он был перегрет в первой половине 2023 г. и является проинфляционным фактором, добавляет эксперт. Тогда ФРС на основании этих двух факторов не будет иметь стимулов к повышению ставок. На рынке сохраняются опасения, что после паузы в июне ФРС может повысить ставки в июле – статистика должна окончательно развеять такие страхи для закрепления тренда на рост акций, резюмирует Герасимов.