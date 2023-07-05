Физлица смогут купить ЦФА на квадратные метры

Для девелоперов такие ЦФА — интересный инструмент фондирования, так как сегмент испытывает повышенную потребность в финансировании на фоне определенного охлаждения спроса, говорит Веролайнен. К тому же выпускать цифровые активы на квадратные метры выгоднее, чем брать займы в банках, отмечает Акулинкин. По его словам, ЦФА дешевле и срок их размещения может быть значительно длиннее банковского кредита, да и масштабировать фондирование через цифровые активы проще. Также к ЦФА меньше требований, говорит Ушаков: они могут выпускаться без залогов и поручительств. К тому же у кредитной организации может быть лимит на выдачу кредитов в пользу конкретного юрлица (норматив Н6), добавляет он.