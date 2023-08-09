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Мосбиржа запустила инвестиционный рейтинг для частных инвесторов

Он добавит геймификации и, возможно, поможет ЦБ по-новому посмотреть на систему «квал/неквал»
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа с 9 августа запустит на платформе «Финуслуги» сервис для частных инвесторов, который позволяет определить свой инвестиционный рейтинг, рассказал «Ведомостям» представитель торговой площадки.

Это комплексный показатель, который рассчитывается нейросетью, разработанной экспертами Мосбиржи. Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с разделением на четыре диапазона: начинающий, стандартный, опытный и продвинутый инвестор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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