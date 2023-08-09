Мосбиржа запустила инвестиционный рейтинг для частных инвесторов

Мосбиржа запустила инвестиционный рейтинг для частных инвесторовОн добавит геймификации и, возможно, поможет ЦБ по-новому посмотреть на систему «квал/неквал»
Московская биржа с 9 августа запустит на платформе «Финуслуги» сервис для частных инвесторов, который позволяет определить свой инвестиционный рейтинг, рассказал «Ведомостям» представитель торговой площадки.
Это комплексный показатель, который рассчитывается нейросетью, разработанной экспертами Мосбиржи. Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с разделением на четыре диапазона: начинающий, стандартный, опытный и продвинутый инвестор.
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