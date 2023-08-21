Мосбиржа расширяет линейку фьючерсов еще на пять российских акций

Инвестстратег «Алор брокер» Павел Веревкин считает, что подобный инструмент не принесет значимую практическую пользу инвесторам. По его мнению, они могут купить акции вышеуказанных компаний на спотовом рынке, где ликвидность будет значительно выше, даже учитывая, что это акции второго и третьего эшелонов. Эксперт предполагает, что теоретически спрос на фьючерсы может быть среди спекулянтов, особенно тех, кто активно участвует в «разгонах» акций. При этом инвестиционной привлекательности в вышеуказанных акциях по текущим ценам Веревкин не видит.