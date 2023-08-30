«Тинькофф страхование» получило отказ в разблокировке активов

Подобная практика разблокировки активов российских граждан и компаний не может стать в ЕС массовой, говорил ранее юрист Forward Legal Олесь Груздев: это связано не только с бюрократией, но и с общим вектором санкционной политики союза. В теории ускорению разблокировки может помочь схема российских властей по обмену замороженными активами, продолжает юрист, но пока неясно, как именно она будет работать и будет ли работать вообще. А вот иски в российский арбитраж к Euroclear и Clearstream могут помешать массовой разблокировке «с сугубо политической точки зрения», оценивает Груздев.