«Тинькофф страхование» получило отказ в разблокировке активов

«Тинькофф страхование» получило отказ в разблокировке активовНо обращение брокера «Тинькофф» еще рассматривается
Казначейство Бельгии отказало «Тинькофф страхованию» в разблокировке собственных средств компании, замороженных в депозитарии Euroclear после начала спецоперации. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы «Тинькофф». Заявка брокера «Тинькофф инвестиции» на разблокировку собственных, а также клиентских активов пока рассматривается, добавил он.
В июне 2022 г. Евросоюз ввел санкции против НРД, активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов оказались заморожены. По законодательству ЕС разблокировка активов возможна при соблюдении следующих условий: заявка подана до 7 января 2023 г., активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта. В июле 2023 г. в список блокирующих санкций США (SDN-лист) попал «Тинькофф банк», но не его материнская компания TCS Group. Также банк находится под действием санкций ЕС и Канады.
В начале августа стало известно о выдаче бельгийским казначейством Экспобанку лицензии на разблокировку собственных активов на счетах НРД в Euroclear. В то же время российский «Цифра брокер» получил отказ. В феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов на сопоставимую сумму – около $110 млн. Накануне российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), замороженные в Euroclear, писали «Ведомости».
Подобная практика разблокировки активов российских граждан и компаний не может стать в ЕС массовой, говорил ранее юрист Forward Legal Олесь Груздев: это связано не только с бюрократией, но и с общим вектором санкционной политики союза. В теории ускорению разблокировки может помочь схема российских властей по обмену замороженными активами, продолжает юрист, но пока неясно, как именно она будет работать и будет ли работать вообще. А вот иски в российский арбитраж к Euroclear и Clearstream могут помешать массовой разблокировке «с сугубо политической точки зрения», оценивает Груздев.
Значительно улучшить ситуацию может только удовлетворение коллективных заявок, подаваемых профучастниками в интересах своих клиентов, но пока положительной практики по подобным заявлениям нет, соглашался партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.