Электрокары становятся в авангарде роста экономики Китая

Электрокары становятся в авангарде роста экономики КитаяАналитики видят хорошие перспективы роста в бумагах Li Auto, Nio и XPeng
Китайская индустрия электромобилей и аккумуляторов становится новым лидером в экономике технологий страны вместо интернет-гигантов. С начала года американские депозитарные расписки производителя электрокаров Li Auto в Нью-Йорке подорожали вдвое, XPeng – на 94,6%, Nio – на 12,7%. Результаты китайских интернет-гигантов с начала года заметно слабее: расписки Alibaba подорожали на 7,9%, Baidu – на 24,9%, Tencent – просели на 10%, JD.com – упали на 39,5%, акции Meituan в Гонконге – на 26,6%.
В августе вся тройка производителей электрокаров – Li Auto, Nio и XPeng – поставила в совокупности более 68 000 электромобилей против 25 000 год назад. Это рекордный показатель за всю их историю, отмечают в Barron’s. Все три компании в августе превысили свой прогноз по ежемесячным поставкам в III квартале: Nio нарастила поставки на 81% г/г до 19 329 автомобилей (прогнозный диапазон 18 300–19 000), Li Auto поставила 34 914 электрокаров (33 333–34 333), XPeng поставила 13 690 EV-авто (13 000–13 667). С начала года совокупные поставки выросли на 50% г/г до 360 000 единиц.