Электрокары становятся в авангарде роста экономики Китая

В августе вся тройка производителей электрокаров – Li Auto, Nio и XPeng – поставила в совокупности более 68 000 электромобилей против 25 000 год назад. Это рекордный показатель за всю их историю, отмечают в Barron’s. Все три компании в августе превысили свой прогноз по ежемесячным поставкам в III квартале: Nio нарастила поставки на 81% г/г до 19 329 автомобилей (прогнозный диапазон 18 300–19 000), Li Auto поставила 34 914 электрокаров (33 333–34 333), XPeng поставила 13 690 EV-авто (13 000–13 667). С начала года совокупные поставки выросли на 50% г/г до 360 000 единиц.