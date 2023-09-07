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Электрокары становятся в авангарде роста экономики Китая

Аналитики видят хорошие перспективы роста в бумагах Li Auto, Nio и XPeng
Инга Сангалова
Imaginechina via AFP

Китайская индустрия электромобилей и аккумуляторов становится новым лидером в экономике технологий страны вместо интернет-гигантов. С начала года американские депозитарные расписки производителя электрокаров Li Auto в Нью-Йорке подорожали вдвое, XPeng – на 94,6%, Nio – на 12,7%. Результаты китайских интернет-гигантов с начала года заметно слабее: расписки Alibaba подорожали на 7,9%, Baidu – на 24,9%, Tencent – просели на 10%, JD.com – упали на 39,5%, акции Meituan в Гонконге – на 26,6%.

В августе вся тройка производителей электрокаров – Li Auto, Nio и XPeng – поставила в совокупности более 68 000 электромобилей против 25 000 год назад. Это рекордный показатель за всю их историю, отмечают в Barron’s. Все три компании в августе превысили свой прогноз по ежемесячным поставкам в III квартале: Nio нарастила поставки на 81% г/г до 19 329 автомобилей (прогнозный диапазон 18 300–19 000), Li Auto поставила 34 914 электрокаров (33 333–34 333), XPeng поставила 13 690 EV-авто (13 000–13 667). С начала года совокупные поставки выросли на 50% г/г до 360 000 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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