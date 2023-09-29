Мосбиржа планирует запустить индексы цен на бриллианты до конца осени

Мосбиржа планирует запустить индексы цен на бриллианты до конца осениЭто повысит спрос на инвестиционные камни, считают эксперты
Московская биржа планирует запустить собственные индексы цен на бриллианты в октябре-ноябре 2023 г. Об этом заявил «Ведомостям» 28 сентября на Московском финансовом форуме управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский. «Ориентировочно запустим [индексы] в октябре-ноябре», – сказал он.
Биржа представила новые индексы в ходе форума. Согласно презентации Мосбиржи, будет запущено четыре индекса. Два будут долларовыми: индекс корзины бриллиантов MOEX Diamond Box Index (массой от 0,3 до 1,99 карата) и индекс инвестиционных бриллиантов MOEX Invest Diamonds Index (от 2 до 9,9 карата). Еще будет два аналогичных индекса в рублях – MOEX Diamond Box Russian Rubles Index и MOEX Invest Diamonds Russian Rubles Index. Котировки будут рассчитываться раз в неделю.