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Мосбиржа планирует запустить индексы цен на бриллианты до конца осени

Это повысит спрос на инвестиционные камни, считают эксперты
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа планирует запустить собственные индексы цен на бриллианты в октябре-ноябре 2023 г. Об этом заявил «Ведомостям» 28 сентября на Московском финансовом форуме управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский. «Ориентировочно запустим [индексы] в октябре-ноябре», – сказал он.

Биржа представила новые индексы в ходе форума. Согласно презентации Мосбиржи, будет запущено четыре индекса. Два будут долларовыми: индекс корзины бриллиантов MOEX Diamond Box Index (массой от 0,3 до 1,99 карата) и индекс инвестиционных бриллиантов MOEX Invest Diamonds Index (от 2 до 9,9 карата). Еще будет два аналогичных индекса в рублях – MOEX Diamond Box Russian Rubles Index и MOEX Invest Diamonds Russian Rubles Index. Котировки будут рассчитываться раз в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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