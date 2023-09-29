Мосбиржа планирует запустить индексы цен на бриллианты до конца осени

Биржа представила новые индексы в ходе форума. Согласно презентации Мосбиржи, будет запущено четыре индекса. Два будут долларовыми: индекс корзины бриллиантов MOEX Diamond Box Index (массой от 0,3 до 1,99 карата) и индекс инвестиционных бриллиантов MOEX Invest Diamonds Index (от 2 до 9,9 карата). Еще будет два аналогичных индекса в рублях – MOEX Diamond Box Russian Rubles Index и MOEX Invest Diamonds Russian Rubles Index. Котировки будут рассчитываться раз в неделю.