Корпоративные флоатеры каннибализировали спрос на ОФЗ

С начала года эмитенты уже разместили рекордный объем новых флоатеров – 800 млрд руб., оценивает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов. Это больше, чем за 2022 и 2021 гг., вместе взятые (213 млрд и 275 млрд руб. соответственно). В июле совокупный объем спроса по номиналу на аукционах ОФЗ составил 741 млрд руб. В августе он снизился до 572 млн руб. В первый месяц осени, по данным на 28 сентября, спрос составляет 243 млрд руб., следует из данных Минфина.