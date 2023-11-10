Акции каких IT-гигантов предпочесть – китайских или американских

Акции каких IT-гигантов предпочесть – китайских или американскихАналитики предпочитают компании из Китая, но у тех есть недостатки
В UBS считают сильно упавшие акции китайских интернет-компаний более интересными для покупки, чем бумаги американской «великолепной семерки» бигтехов – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Alphabet и Tesla. Аналитики банка ждут роста китайских компаний в 2024 г., тогда как в отношении американских их оценки более осторожны из-за неустойчивой динамики прибылей.
Китайский индекс NASDAQ Golden Dragon China, в состав которого входят такие компании, как Alibaba, JD.com, Netease, торгуется с 30%-ным дисконтом к NASDAQ 100 по соотношению текущей цены к ожидаемой на год вперед прибыли, приводит Bloomberg результаты исследования аналитиков UBS. Динамика акций китайских технологических компаний аномально отстает, несмотря на их попытки сократить расходы и увеличить прибыль, отмечает стратег UBS Эндрю Гартвейт.