Акции каких IT-гигантов предпочесть – китайских или американских

В UBS считают сильно упавшие акции китайских интернет-компаний более интересными для покупки, чем бумаги американской «великолепной семерки» бигтехов – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Alphabet и Tesla. Аналитики банка ждут роста китайских компаний в 2024 г., тогда как в отношении американских их оценки более осторожны из-за неустойчивой динамики прибылей.