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Акции каких IT-гигантов предпочесть – китайских или американских

Аналитики предпочитают компании из Китая, но у тех есть недостатки
Инга Сангалова
CFOTO / NurPhoto via AFP

В UBS считают сильно упавшие акции китайских интернет-компаний более интересными для покупки, чем бумаги американской «великолепной семерки» бигтехов – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Alphabet и Tesla. Аналитики банка ждут роста китайских компаний в 2024 г., тогда как в отношении американских их оценки более осторожны из-за неустойчивой динамики прибылей.

Китайский индекс NASDAQ Golden Dragon China, в состав которого входят такие компании, как Alibaba, JD.com, Netease, торгуется с 30%-ным дисконтом к NASDAQ 100 по соотношению текущей цены к ожидаемой на год вперед прибыли, приводит Bloomberg результаты исследования аналитиков UBS. Динамика акций китайских технологических компаний аномально отстает, несмотря на их попытки сократить расходы и увеличить прибыль, отмечает стратег UBS Эндрю Гартвейт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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