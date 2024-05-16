Чем может грозить предоставление прямого доступа инвесторам к Мосбирже

Действительно, Мосбиржа предлагает обсудить прямой доступ к площадке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, уточнив, что в мире таких прецедентов регулятор не обнаружил. Для ЦБ вопрос о пользе или вреде этого процесса остается открытым, заявила она: «Надо решить, что с этим делать, в самом начале, чтобы потом не ломать устоявшиеся бизнес-модели». Сейчас по закону о рынке ценных бумаг предоставлять доступ к бирже может только профучастник (брокер, УК) с лицензией ЦБ.