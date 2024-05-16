ЦБ назвал причины обособления купленных у иностранцев бумаг

В какой-то момент ЦБ обратил внимание на распространение практики, когда отечественные брокеры покупают у недружественных нерезидентов бумаги с большим дисконтом и потом выгодно продают в России с меньшей скидкой, зарабатывая на этом, рассказала глава регулятора. При этом часто брокеры вводили в заблуждение потенциальных покупателей, что они смогут получать выплаты в российском контуре, заместить бонды и т. д., заметила Набиуллина. Также они не проверяли цепочку владения бумагами на наличие в ней в прошлом недружественных нерезидентов, посетовала председатель ЦБ: порой сделки даже специально структурировались через дружественных нерезидентов, чтобы запутать следы. Впрочем, не всегда вина за это была только на брокера – иногда частные инвесторы добровольно участвовали в этом процессе, заметила она.