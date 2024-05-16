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ЦБ назвал причины обособления купленных у иностранцев бумаг

Так они пресекли обход контрсанкций со стороны брокеров
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Решение российских властей обособлять ценные бумаги, которые отечественные инвесторы купили у недружественных иностранцев, направлено на пресечение обхода контрсанкционных мер, заявила 15 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина на организованной НАУФОР конференции «Российский фондовый рынок 2024».

В какой-то момент ЦБ обратил внимание на распространение практики, когда отечественные брокеры покупают у недружественных нерезидентов бумаги с большим дисконтом и потом выгодно продают в России с меньшей скидкой, зарабатывая на этом, рассказала глава регулятора. При этом часто брокеры вводили в заблуждение потенциальных покупателей, что они смогут получать выплаты в российском контуре, заместить бонды и т. д., заметила Набиуллина. Также они не проверяли цепочку владения бумагами на наличие в ней в прошлом недружественных нерезидентов, посетовала председатель ЦБ: порой сделки даже специально структурировались через дружественных нерезидентов, чтобы запутать следы. Впрочем, не всегда вина за это была только на брокера – иногда частные инвесторы добровольно участвовали в этом процессе, заметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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