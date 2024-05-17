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НРД отложил запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Необходимая для реализации проекта нормативная база до сих пор не принята
Артем Кульша
Подключиться к системе переводов от НРД планируют БКС, «Альфа-инвестиции» и Сбербанк/ Евгений Разумный / Ведомости

Из-за отсутствия необходимой нормативной базы НРД перенес ориентировочно на конец этого года подключение брокеров к своей системе быстрых переводов ценных бумаг (СБП ценных бумаг), которое изначально планировал на I квартал. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель центрального депозитария. В НРД сравнивают свой сервис с СБП Банка России: он призван сделать перевод активов между депозитариями при смене розничными инвесторами брокера таким же простым. В СБП ценных бумаг процесс занимает часы, а не дни, как сейчас, следует из презентации проекта на сайте НРД.

Уже более 10 компаний прорабатывают интеграцию сервиса в свои приложения, но саму работу пока вынуждены откладывать, посетовал представитель НРД, не назвав тех, кто тестирует систему. Также депозитарий видит заинтересованность Банка России в своем сервисе, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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