НРД отложил запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Из-за отсутствия необходимой нормативной базы НРД перенес ориентировочно на конец этого года подключение брокеров к своей системе быстрых переводов ценных бумаг (СБП ценных бумаг), которое изначально планировал на I квартал. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель центрального депозитария. В НРД сравнивают свой сервис с СБП Банка России: он призван сделать перевод активов между депозитариями при смене розничными инвесторами брокера таким же простым. В СБП ценных бумаг процесс занимает часы, а не дни, как сейчас, следует из презентации проекта на сайте НРД.