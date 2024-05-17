НРД отложил запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

НРД отложил запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец годаНеобходимая для реализации проекта нормативная база до сих пор не принята
Из-за отсутствия необходимой нормативной базы НРД перенес ориентировочно на конец этого года подключение брокеров к своей системе быстрых переводов ценных бумаг (СБП ценных бумаг), которое изначально планировал на I квартал. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель центрального депозитария. В НРД сравнивают свой сервис с СБП Банка России: он призван сделать перевод активов между депозитариями при смене розничными инвесторами брокера таким же простым. В СБП ценных бумаг процесс занимает часы, а не дни, как сейчас, следует из презентации проекта на сайте НРД.
Уже более 10 компаний прорабатывают интеграцию сервиса в свои приложения, но саму работу пока вынуждены откладывать, посетовал представитель НРД, не назвав тех, кто тестирует систему. Также депозитарий видит заинтересованность Банка России в своем сервисе, добавил он.