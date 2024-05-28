Брокеры хотят обратиться к Мосбирже за вторичными торгами акциями ГК «Элемент»

Пока для акций основная биржа, это Московская – ликвидность на ней очевидно больше, чем на «СПБ бирже», говорит один из источников в брокере: это беспокоит инвесторов. По его словам, на сегодня нельзя сказать, что у двух площадок два стакана с одинаковыми клиентами: у обеих бирж есть уникальные участники. «Элемент» «ушел» делать IPO на «СПБ биржу», т. к. обе компании находятся под санкциями и возможное первичное размещение на Мосбирже могло повлечь за собой санкции на площадку, говорит эксперт. Но это гипотеза и подстраховка, добавляет он: OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) никого не предупреждал, что так будет. В случае вторичных торгов такой гипотезы нет – вторичные торги не воспринимается как финансирование деятельности, резюмировал он.