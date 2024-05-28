Брокеры хотят обратиться к Мосбирже за вторичными торгами акциями ГК «Элемент»По их словам, инвесторы беспокоятся за ликвидность ценных бумаг нового эмитента
Брокеры намерены обратиться в Московскую биржу, чтобы торговая площадка запустила вторичные торги акциями группы компаний «Элемент». Об этом «Ведомостям» сказал представитель инвестиционного банка «Синара», источники в двух крупнейших брокерах и источник, знакомый с деталями размещения. ГК «Элемент» с 23 по 29 мая проводит IPO на «СПБ бирже».
Мосбиржа постоянно проводит анализ рынка и новых финансовых инструментов и в соответствии с запросами участников рынка принимает решение о допуске тех или иных ценных бумаг к биржевым торгам, ответил «Ведомостям» представитель торговой площадки. Решение о допуске бумаг ко вторичным торгам может приниматься только после подведения итогов размещения акций, добавил он. Именно поэтому брокеры ждут окончания IPO, пояснил знакомый с деталями сделки источник, чтобы подать обращение уже после официальных результатов. Представители ГК «Элемент» отказались от комментариев.
Генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал «Ведомостям», что расширение количества пулов ликвидности и торговых площадок увеличивает общую ликвидность акций эмитента, поэтому на «СПБ бирже» приветствуют появление ценных бумаг на других площадках. Размещение и вторичное обращение акций ПАО «Элемент», компании новой экономики, безусловно, крупнейшее событие для отечественного рынка, подчеркнул он. Весь фондовый рынок России получит ценную бумагу отрасли микроэлектроники, которая ранее не была представлена на нашем фондовом рынке, резюмировал Сердюков.
Инвесторы заинтересованы в максимальной ликвидности ценных бумаг и считают допуск ГК «Элемент» к торгам на Мосбирже важным условием для предоставления участникам рынка удобства при проведении операций с акциями компании, сказал «Ведомостям» руководитель корпоративно-инвестиционного блока инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов. Эмитент, который хочет привлекать инвесторов к торговле своими бумагами, должен делать это на максимальном количестве бирж, считает эксперт. Для компании важность заключается в том, что более ликвидные бумаги обладают более справедливой оценкой. Для инвесторов – это возможность продать и купить необходимые объемы в любое время, резюмировал он.
Пока для акций основная биржа, это Московская – ликвидность на ней очевидно больше, чем на «СПБ бирже», говорит один из источников в брокере: это беспокоит инвесторов. По его словам, на сегодня нельзя сказать, что у двух площадок два стакана с одинаковыми клиентами: у обеих бирж есть уникальные участники. «Элемент» «ушел» делать IPO на «СПБ биржу», т. к. обе компании находятся под санкциями и возможное первичное размещение на Мосбирже могло повлечь за собой санкции на площадку, говорит эксперт. Но это гипотеза и подстраховка, добавляет он: OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) никого не предупреждал, что так будет. В случае вторичных торгов такой гипотезы нет – вторичные торги не воспринимается как финансирование деятельности, резюмировал он.
Положительное решение по данному вопросу значительно повысит ликвидность компании, что, безусловно, в интересах инвесторов, говорит источник, знакомый с деталями размещения. Потенциал развития бизнеса компании высокий, добавляет собеседник во втором брокере. Появление такого крупного и значимого эмитента на Мосбирже положительно будет воспринято инвесторами, т. к. даст возможность диверсифицировать свои активы, добавил он.
На фоне IPO ГК «Элемент» на «СПБ биржу» начали возвращаться подсанкционные брокеры, писал 24 мая «РБК Инвестиции». Ранее торговая площадка прекращала с ними сотрудничество. По данным издания, среди брокеров, находящихся под санкциями, доступ к «СПБ бирже» сейчас предоставляют ВТБ, «Тинькофф инвестиции», «Альфа-инвестиции», Совкомбанк и «Велес капитал».
24 мая IPO на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) провела образовательная платформа для подготовки водителей «Светофор Групп». Компания разместила на бирже 100% своих привилегированных бумаг, которые составляют 10% акционерного капитала компании. Обыкновенные акции «Светофор Групп» разместила на Мосбирже в январе 2021 г., «префы» появились на площадке с 27 мая. Скорее всего, эта практика может распространиться на все компании, которые будут размещать акции на «СПБ бирже» и СПВБ, говорит собеседник «Ведомостей» в брокере: сразу после закрытия книги эмитент будет идти за вторичными торгами на Мосбиржу.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что книга заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на «СПБ бирже» покрыта. Ожидается, что по результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Всего компания планирует привлечь 15 млрд руб. ГК «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд руб.