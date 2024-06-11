ЦБ ограничил сделки с обособленными бумагами по числу и объему

ЦБ ограничил сделки с обособленными бумагами по числу и объемуВведение лимитов призвано не допустить необоснованного снижения котировок таких бумаг, говорит эксперт
Банк России ограничил по числу и объему сделки на организованных торгах с обособленными акциями, купленными отечественными инвесторами с разрешения властей, следует из решения совета директоров ЦБ, с которым ознакомились «Ведомости».
Регулятор установил количественные ограничения по операциям с такими акциями в 10% от общего числа сделок по каждой категории бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов за текущий торговый день на момент подачи заявки. Объем стоимости таких сделок за один торговый день решено ограничить 5% от общего объема стоимости сделок по каждой категории бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов за текущий день на момент подачи заявки.
Решение направлено на обеспечение интересов тех инвесторов, которые совершали сделки по приобретению российских акций до 1 марта 2022 г., но с учетом специфики расчетов ценные бумаги были зачислены им после указанной даты, пояснил представитель ЦБ «Ведомостям».
По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138, обособленному учету подлежат российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации, если такие бумаги приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия, причем покупатель также будет вынужден получать разрешение на дальнейшие сделки.
Введение лимитов на совершение операций с обособленными акциями на бирже, очевидно, призвано не допустить возникновения негативного эффекта от предложения избыточного объема бумаг, говорит президент инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов: это может привести к необоснованному снижению котировок и высокой волатильности на рынке в результате совершения большого числа спекулятивных сделок. Недопущение таких ситуаций Фофанов называет одной из ключевых задач ЦБ.
Установление не только количественных, но и стоимостных ограничений будет препятствовать совершению как чрезмерно крупных сделок, так и относительно небольших, но совершаемых с высокой частотой, замечает Фофанов. При определении пороговых значений ЦБ мог взять за основу объемы таких бумаг, которые могут быть предложены рынку, предполагает он, и они могут быть внушительными.
Но у инвесторов могут возникнуть и другие трудности, а именно с исчислением допустимого для продажи числа/объема бумаг с учетом того, что эти значения фиксируются на момент подачи заявки, предупреждает Фофанов.