ЦБ ограничил сделки с обособленными бумагами по числу и объему

По указу президента от 3 марта 2023 г. № 138, обособленному учету подлежат российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации, если такие бумаги приобретены инвестором после 1 марта 2022 г. у недружественных лиц и переведены в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя. Сделки с такими бумагами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правкомиссия, причем покупатель также будет вынужден получать разрешение на дальнейшие сделки.