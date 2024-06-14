Санкции США не критичны для бизнеса Мосбиржи

Приостановку торгов токсичными валютами на Московской бирже из-за санкций США близкий к торговой площадке собеседник прокомментировал «Ведомостям» так: «Убийственного воздействия на бизнес не будет». На брокерском рынке также сложился консенсус: на позициях Мосбиржи как гегемона на своем рынке попадание под американские ограничения не скажется, рассказывает собеседник в крупном профучастнике: на торговлю валютой приходилась небольшая часть доходов биржи, к тому же в объеме торгов давно превалирует китайский юань (более 50%). «Финансовые показатели Мосбиржи и стоимость ее акций будут расти вместе с неизбежным ростом оборотов на российском рынке», – резюмировал собеседник.