Санкции США не критичны для бизнеса Мосбиржи

Санкции США не критичны для бизнеса МосбиржиГруппа может не досчитаться от 4 до 11% комиссионных доходов, оценили аналитики
Приостановку торгов токсичными валютами на Московской бирже из-за санкций США близкий к торговой площадке собеседник прокомментировал «Ведомостям» так: «Убийственного воздействия на бизнес не будет». На брокерском рынке также сложился консенсус: на позициях Мосбиржи как гегемона на своем рынке попадание под американские ограничения не скажется, рассказывает собеседник в крупном профучастнике: на торговлю валютой приходилась небольшая часть доходов биржи, к тому же в объеме торгов давно превалирует китайский юань (более 50%). «Финансовые показатели Мосбиржи и стоимость ее акций будут расти вместе с неизбежным ростом оборотов на российском рынке», – резюмировал собеседник.
Представитель Мосбиржи не ответил на запрос «Ведомостей».
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