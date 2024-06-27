Росдорбанк планирует провести SPO в ближайшее время

Росдорбанк планирует провести SPO в ближайшее времяЭмитент намерен увеличить free–float с 3 до 6–7%
Росдорбанк (ПАО «Росдорбанк») планирует провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. По его словам, сейчас free-float (акции в свободном обращении) эмитента составляет 3%. В рамках сделки банк планирует довести этот показатель до 6–7%.
Основная цель SPO заключается в финансировании нового отраслевого продукта – факторинга для дорожников, добавил Христианов. Факторинг – это комплекс услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа. Банк в конце апреля объявил о допэмиссии 2,42 млн обыкновенных акций с преимущественным правом действующих акционеров. Их он и планирует продать в ходе SPO.
Росдорбанк – один из старейших коммерческих банков России, который создан в 1991 г. при участии предприятий дорожной отрасли. Банк не раскрывает владельцев капитала, прислушиваясь к рекомендации ЦБ. Основные акционеры Росдорбанка – представители дорожно-строительного бизнеса России, уточнил представитель банка «Ведомостям».
Акции Росдорбанка торгуются на Московской бирже с 2013 г. Рыночная капитализация банка на данный момент составляет около 3,5 млрд руб. Стоимость акций банка с начала года снизилась на 4% до 164 руб. Индекс Мосбиржи за этот период вырос на 1,56% до 3147,41 пунктов.
Банк по размеру активов занимает 102–ое место в рэнкинге «Интерфакса». Его активы на конец I квартала 2024 г. год к году выросли на 18,5% почти до 45 млрд руб. Собственный капитал за этот период увеличился на 1% практически до 3,85 млрд руб. По этому параметру кредитная организация занимает 137–ое место.
Чистая прибыль Росдорбанка в 2023 г. по РСБУ практически удвоилась год к году (+96%) до 559 млн руб. Чистые процентные доходы за этот период увеличились на 31% до 1,98 млрд руб., комиссионные – на 47% до 547 млн руб. Кредитный портфель в 2023 г. вырос на 6% до 19,3 млрд руб.
АКРА 16 февраля подтвердило рейтинг банка на уровне BB-(RU) со «стабильным» прогнозом. Свое решение аналитики обосновали ограниченной оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой достаточности капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. У банка в обращении находятся выпуск субординированных облигаций на 300 млн руб.
Акционеры Росдорбанка в мае утвердили выплату дивидендов в 2023 г. в размере 15,85 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность на тот момент составила 7,7%. В 2022 г. банк выплатил 11 руб. (5,8%), в 2021 г. – 11,08 руб. (5,8%).