Росдорбанк планирует провести SPO в ближайшее время

Банк по размеру активов занимает 102–ое место в рэнкинге «Интерфакса». Его активы на конец I квартала 2024 г. год к году выросли на 18,5% почти до 45 млрд руб. Собственный капитал за этот период увеличился на 1% практически до 3,85 млрд руб. По этому параметру кредитная организация занимает 137–ое место.