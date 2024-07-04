Росдорбанк планирует провести SPO в июле

Росдорбанк планирует провести SPO в июлеЭксперты считают, что банк логично укрепляет присутствие в своей нише
Росдорбанк (ПАО «Росдорбанк») планирует в июле провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. Цель сделки – увеличение free-float и привлечение средств на развитие нового направления, факторинга. В ходе SPO банк планирует разместить допэмиссию из 2,42 млн обыкновенных акций в полном объеме. Диапазон цены пока не определен, но в банке полагают, что «итоговая цена удовлетворит инвесторов». На закрытии торгов 3 июля акции Росдорбанка стоили 174,5 руб., его капитализация составила 3,75 млрд руб.
Зачем банк проводит SPO
Одна из задач SPO – за счет увеличенного free-float «сделать банк более рыночным», чтобы снизить волатильность акций на хайповых новостях. У банка была возможность присоединить к себе один из восточноевропейских банков, который ушел из России после спецоперации, рассказывает Христианов. По его словам, менеджмент Росдорбанка вошел в переговоры, подал заявку в соответствии с указом президента (сделка в итоге не состоялась). Банк не раскрывал эту информацию, но рынок об этом узнал, и стоимость акций Росдорбанка резко подскочила, вспоминает топ-менеджер. 22 июня 2022 г. стоимость ценных бумаг кредитной организации за день падала на 5% и вырастала на 22% по отношению к закрытию предыдущего дня.