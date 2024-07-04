Росдорбанк планирует провести SPO в июле

Одна из задач SPO – за счет увеличенного free-float «сделать банк более рыночным», чтобы снизить волатильность акций на хайповых новостях. У банка была возможность присоединить к себе один из восточноевропейских банков, который ушел из России после спецоперации, рассказывает Христианов. По его словам, менеджмент Росдорбанка вошел в переговоры, подал заявку в соответствии с указом президента (сделка в итоге не состоялась). Банк не раскрывал эту информацию, но рынок об этом узнал, и стоимость акций Росдорбанка резко подскочила, вспоминает топ-менеджер. 22 июня 2022 г. стоимость ценных бумаг кредитной организации за день падала на 5% и вырастала на 22% по отношению к закрытию предыдущего дня.