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Росдорбанк планирует провести SPO в июле

Эксперты считают, что банк логично укрепляет присутствие в своей нише
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Росдорбанк (ПАО «Росдорбанк») планирует в июле провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. Цель сделки – увеличение free-float и привлечение средств на развитие нового направления, факторинга. В ходе SPO банк планирует разместить допэмиссию из 2,42 млн обыкновенных акций в полном объеме. Диапазон цены пока не определен, но в банке полагают, что «итоговая цена удовлетворит инвесторов». На закрытии торгов 3 июля акции Росдорбанка стоили 174,5 руб., его капитализация составила 3,75 млрд руб.

Зачем банк проводит SPO

Одна из задач SPO – за счет увеличенного free-float «сделать банк более рыночным», чтобы снизить волатильность акций на хайповых новостях. У банка была возможность присоединить к себе один из восточноевропейских банков, который ушел из России после спецоперации, рассказывает Христианов. По его словам, менеджмент Росдорбанка вошел в переговоры, подал заявку в соответствии с указом президента (сделка в итоге не состоялась). Банк не раскрывал эту информацию, но рынок об этом узнал, и стоимость акций Росдорбанка резко подскочила, вспоминает топ-менеджер. 22 июня 2022 г. стоимость ценных бумаг кредитной организации за день падала на 5% и вырастала на 22% по отношению к закрытию предыдущего дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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