Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписана

До начала SPO банкиры и эксперты допускали, что весь объем допэмиссии могут выкупить действующие акционеры банка, что не увеличит free–float (акции в свободном обращении). Но на второй день после открытия книги в банке заявили, что действующие акционеры подали заявки в порядке осуществления преимущественного права только на 51,34% акций. Сейчас в книге более половины из оставшихся 48,66% акций – это новые акционеры из числа корпоративны клиентов, сказал Христианов. Еще 5,6% заявок от общего количества новых акций подали сотрудники банка, добавил он.