Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписанаКомпания предварительно выполнила план по увеличению free–float с 3 до 6–7%
Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписана. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. Эмитент 10 июля объявил ценовой диапазон SPO на уровне 165–175 руб. Для сделки банк выпустил 2,42 млн акций в рамках допэмиссии на сумму 300 млн руб. по номинальной стоимости (124 руб.).
До начала SPO банкиры и эксперты допускали, что весь объем допэмиссии могут выкупить действующие акционеры банка, что не увеличит free–float (акции в свободном обращении). Но на второй день после открытия книги в банке заявили, что действующие акционеры подали заявки в порядке осуществления преимущественного права только на 51,34% акций. Сейчас в книге более половины из оставшихся 48,66% акций – это новые акционеры из числа корпоративны клиентов, сказал Христианов. Еще 5,6% заявок от общего количества новых акций подали сотрудники банка, добавил он.
Таким образом, план по free–float выполнен, добавил Христианов. Ранее в интервью «Ведомостям» он говорил, что одна из целей сделки – это снижение волатильности акций банка на бирже, в том числе на хайповых новостях. Топ–менеджер предполагал, что в результате SPO free–float может увеличиться до 6–7%, в долгосрочной перспективе – до 10%.
Основная задача SPO – привлечение средств для развитие услуги факторинга банка. По оценкам менеджмента банка, факторинг до конца года на балансе банка будет занимать около 1 млрд руб., до конца 2025 г. – около 3 млрд. Соответственно, под 3 млрд руб. банку необходимо около 300 млн руб. капитала. Оставшаяся часть средств пойдет на органический рост по кредитному портфелю и портфелю гарантий, говорил ранее Хрситианов.
О намерении Росдорбанка провести SPO в интервью «Ведомостям» Христианов сообщил в конце июня. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 16 июля.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее говорили о том, что намерение банка развивать факторинговый бизнес является отличной идеей. Организация специализируется на обслуживании клиентов из дорожной отрасли и может органично дополнить спектр услуг факторингом.
Чистая прибыль Росдорбанка в 2023 г. по РСБУ практически удвоилась год к году (+96%) до 559 млн руб. Чистые процентные доходы увеличились на 31% до 1,98 млрд руб., комиссионные – на 47% до 547 млн руб. Кредитный портфель в 2023 г. вырос на 6% до 19,3 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) в 2023 г. составила около 16%. По данным на I квартал 2024 г., капитал Росдорбанка составил 3,85 млрд руб. В рэнкинге «Интерфакса» банк занимает 137-е место.