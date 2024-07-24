Миноритарии попросили ЦБ обеспечить их интересы при допэмиссии группы «Позитив»

Миноритарии группы «Позитив» (бренд Positive Technologies) опасаются нарушения их прав в связи с размещением дополнительных акций в пользу дочерней компании. Многочисленные обращения на эту тему поступают в ассоциацию инвесторов АВО: объединение направило на имя первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина письмо с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров группы. Документ за подписью председателя АВО Алексея Афонина есть у «Ведомостей», представитель ассоциации подтвердил его подлинность. Точное количество миноритариев, направивших обращения, он не назвал: «Я бы сказал – тысячи, и это не будет преувеличением».