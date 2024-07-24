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Миноритарии попросили ЦБ обеспечить их интересы при допэмиссии группы «Позитив»

Они опасаются размытия своих долей за счет размещения бумаг в пользу «дочки» компании
Артем Кульша
Новые акции группа «Позитив» направит «в основном» на реализацию программы долгосрочной мотивации/ Андрей Гордеев / Ведомости

Миноритарии группы «Позитив» (бренд Positive Technologies) опасаются нарушения их прав в связи с размещением дополнительных акций в пользу дочерней компании. Многочисленные обращения на эту тему поступают в ассоциацию инвесторов АВО: объединение направило на имя первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина письмо с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров группы. Документ за подписью председателя АВО Алексея Афонина есть у «Ведомостей», представитель ассоциации подтвердил его подлинность. Точное количество миноритариев, направивших обращения, он не назвал: «Я бы сказал – тысячи, и это не будет преувеличением».

Миноритариям принадлежит 21,26% группы «Позитив» – это 205 000 акционеров – физических и юридических лиц, следует из информации на сайте компании по состоянию на апрель. Топ-менеджменту принадлежит 14,63%. Основные акционеры (доли владения от 5%) – Евгений Киреев, Дмитрий Максимов и Юрий Максимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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