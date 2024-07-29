Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставки

Индекс Мосбиржи, который уверенно восстанавливался на протяжении всей прошлой недели, после решения ЦБ по ставке в пятницу снова ушел ниже 3000 пунктов. Еще днем 26 июля бенчмарк протестировал отметку в 3060 п., но к закрытию составил 2993,2 п. За неделю индекс потерял 0,5%.