Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставки

Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставкиКоррекция как на фондовом, так и на долговом рынке неизбежна
Индекс Мосбиржи, который уверенно восстанавливался на протяжении всей прошлой недели, после решения ЦБ по ставке в пятницу снова ушел ниже 3000 пунктов. Еще днем 26 июля бенчмарк протестировал отметку в 3060 п., но к закрытию составил 2993,2 п. За неделю индекс потерял 0,5%.
Долларовый индекс РТС, напротив, с 22 по 26 июля вырос на 2,36% до 1102 п. – этому поспособствовало укрепление рубля. С начала года он увеличился на 1,71%, а индекс Мосбиржи – упал на 3,42%.
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