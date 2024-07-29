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/ Инвестиции

Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставки

Коррекция как на фондовом, так и на долговом рынке неизбежна
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи, который уверенно восстанавливался на протяжении всей прошлой недели, после решения ЦБ по ставке в пятницу снова ушел ниже 3000 пунктов. Еще днем 26 июля бенчмарк протестировал отметку в 3060 п., но к закрытию составил 2993,2 п. За неделю индекс потерял 0,5%.

Долларовый индекс РТС, напротив, с 22 по 26 июля вырос на 2,36% до 1102 п. – этому поспособствовало укрепление рубля. С начала года он увеличился на 1,71%, а индекс Мосбиржи – упал на 3,42%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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