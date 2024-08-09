SR Space продлила сбор заявок на pre-IPO из-за бюрократии

По словам Мансурова, в мандате некоторых фондов отсутствует юридическое оформление участия в подобном типе сделок. Институциональные инвесторы согласовали участие, но столкнулись с проблемами на инвесткомитетах, говорит он: «Три недели на сбор заявок казались приемлемым сроком, потому что мы заранее знали о спросе, но не про бюрократические вопросы». Продление книги на три недели позволит институциональным инвесторам комфортно войти в сделку, уверен он. «Так что дело не в маркетинге, а в бюрократии», – подчеркнул Мансуров.