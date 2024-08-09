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SR Space продлила сбор заявок на pre-IPO из-за бюрократии

Некоторые инвесторы не успели оформить сделку по входу в капитал аэрокосмического холдинга
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

SR Space продлила сбор заявок в рамках pre-IPO до 29 августа 2024 г. Это связано с тем, что заинтересованные институциональные инвесторы не успели провести необходимые юридические согласования для участия в сделке, рассказал «Ведомостям» генеральный директор аэрокосмического холдинга Олег Мансуров. Изначально планировалась, что книга будет открыта с 19 июля по 8 августа.

По словам Мансурова, в мандате некоторых фондов отсутствует юридическое оформление участия в подобном типе сделок. Институциональные инвесторы согласовали участие, но столкнулись с проблемами на инвесткомитетах, говорит он: «Три недели на сбор заявок казались приемлемым сроком, потому что мы заранее знали о спросе, но не про бюрократические вопросы». Продление книги на три недели позволит институциональным инвесторам комфортно войти в сделку, уверен он. «Так что дело не в маркетинге, а в бюрократии», – подчеркнул Мансуров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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