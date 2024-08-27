ЦБ объяснил новый запрет на операции с «грязными» российскими бумагами

В частности, ЦБ обязал депозитарии обособить на счетах ДУ все российские бумаги (в том числе акции, полученные после расконвертации расписок), которые были приобретены инвесторами после 1 марта 2022 г., зачислены со счетов в иностранных организациях и в цепочке владения которых присутствуют недружественные нерезиденты. По сути, речь идет об изоляции этих бумаг от продажи прежде всего со спекулятивными целями. Мера аналогична ограничениям, уже введенным указом президента № 138, пояснил представитель регулятора (он касался счетов владельцев бумаг, а не счетов ДУ. – «Ведомости»).