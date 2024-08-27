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ЦБ объяснил новый запрет на операции с «грязными» российскими бумагами

Таким образом регулятор хотел остановить распродажи на фондовом рынке
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в акции. В связи с этим ЦБ принял решение ограничить операции с отечественными ценными бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих (ДУ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.

В частности, ЦБ обязал депозитарии обособить на счетах ДУ все российские бумаги (в том числе акции, полученные после расконвертации расписок), которые были приобретены инвесторами после 1 марта 2022 г., зачислены со счетов в иностранных организациях и в цепочке владения которых присутствуют недружественные нерезиденты. По сути, речь идет об изоляции этих бумаг от продажи прежде всего со спекулятивными целями. Мера аналогична ограничениям, уже введенным указом президента № 138, пояснил представитель регулятора (он касался счетов владельцев бумаг, а не счетов ДУ. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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