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«Мосгорломбард» может приобрести две московские сети ломбардов этой осенью

Эксперты считают, что это первый шаг к консолидации рынка в Московском регионе
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

ПАО «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») планирует купить две ломбардные сети в Московском регионе, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к сделке. По их словам, МГКЛ рассматривает к покупке компании «Ломбардия», «Народный ломбард» и «Семерочка», но какие две из них будут куплены, собеседники сказать не смогли. Совокупная сумма двух сделок, по словам одного из собеседников «Ведомостей», может составить около 1 млрд руб. По предварительным данным, они будут закрыты на горизонте 3–5 недель.

Представитель МГКЛ отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в компании «Ломбардия», «Народный ломбард» и «Семерочка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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