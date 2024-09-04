«Мосгорломбард» может приобрести две московские сети ломбардов этой осенью

ПАО «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») планирует купить две ломбардные сети в Московском регионе, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к сделке. По их словам, МГКЛ рассматривает к покупке компании «Ломбардия», «Народный ломбард» и «Семерочка», но какие две из них будут куплены, собеседники сказать не смогли. Совокупная сумма двух сделок, по словам одного из собеседников «Ведомостей», может составить около 1 млрд руб. По предварительным данным, они будут закрыты на горизонте 3–5 недель.