В России до конца года запустят аналог международного экзамена для финансистов CFA

В России до конца года запустят аналог международного экзамена для финансистов CFAПроект поддержали регулятор и семь крупных банков
В этом году в России впервые состоится экзамен на получение отечественного сертификата финансового аналитика (СФА) – аналог международной аттестации CFA (Chartered Financial Analyst, проводится CFA Institute). Регистрация открылась 17 сентября, а пилотный экзамен состоится 14 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали главы объединений – организаторов проекта: председатель Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) Павел Пикулев и президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
Экзамен будет проводиться один раз в год на базе онлайн-университета SF Education, который много лет занимался подготовкой к получению сертификата CFA. Он даст российским финансистам возможность подтвердить свои профессиональные компетенции и повысит стандарты качества подготовки специалистов, рассказал Заблоцкий. Тестирование будет включать вопросы для проверки знаний и навыков в ключевых областях: макро- и микроэкономике, финансовом учете и анализе, корпоративных финансах и инструментах финансового рынка.