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В России до конца года запустят аналог международного экзамена для финансистов CFA

Проект поддержали регулятор и семь крупных банков
Софья Ермакова
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В этом году в России впервые состоится экзамен на получение отечественного сертификата финансового аналитика (СФА) – аналог международной аттестации CFA (Chartered Financial Analyst, проводится CFA Institute). Регистрация открылась 17 сентября, а пилотный экзамен состоится 14 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали главы объединений – организаторов проекта: председатель Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) Павел Пикулев и президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

Экзамен будет проводиться один раз в год на базе онлайн-университета SF Education, который много лет занимался подготовкой к получению сертификата CFA. Он даст российским финансистам возможность подтвердить свои профессиональные компетенции и повысит стандарты качества подготовки специалистов, рассказал Заблоцкий. Тестирование будет включать вопросы для проверки знаний и навыков в ключевых областях: макро- и микроэкономике, финансовом учете и анализе, корпоративных финансах и инструментах финансового рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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