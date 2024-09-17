В России до конца года запустят аналог международного экзамена для финансистов CFA

Экзамен будет проводиться один раз в год на базе онлайн-университета SF Education, который много лет занимался подготовкой к получению сертификата CFA. Он даст российским финансистам возможность подтвердить свои профессиональные компетенции и повысит стандарты качества подготовки специалистов, рассказал Заблоцкий. Тестирование будет включать вопросы для проверки знаний и навыков в ключевых областях: макро- и микроэкономике, финансовом учете и анализе, корпоративных финансах и инструментах финансового рынка.