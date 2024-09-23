Стоимость акций «Магнита» растет пять сессий подряд

Стоимость акций «Магнита» растет пять сессий подрядЭксперты объясняют это возможными слухами по казначейскому пакету и дивидендам, а также перепроданностью бумаг
Акции ритейлера «Магнит» за последние семь основных торговых сессий прибавили больше 21%, добравшись до 5699,5 руб. На пиках в вечернюю сессию пятницы, 20 сентября, бумаги торговались выше 5959,5 руб. (почти +27%). Индекс Мосбиржи за это время вырос только на 6,4% до 2782,35 пункта. Объем торгов акциями ритейлера 17 сентября превысил 14,6 млрд руб., в следующие три сессии находясь в диапазоне 4,4–9 млрд руб. При том что среднедневной показатель в сентябре (без учета последних четырех сессий) находился на уровне 1,9 млрд руб.
Рост стоимости акций «Магнита» объяснить нечем, недоумевают аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов и аналитик «Т-инвестиций» Александр Самуйлов. Иванов обращает внимание, что дневной объем покупок 17 сентября был максимальным более чем за год. Сопоставимые цифры (14,4 млрд руб.) последний раз были 16 июня 2023 г., когда ритейлер объявил о выкупе акций у иностранцев. Бумаги начали откупать от привлекательных уровней примерно в 4500 руб. (2 сентября минимальная цена акций была на уровне 4520,5 руб. – «Ведомости»), отмечает Иванов. Но за все эти дни, по мнению эксперта, значимых краткосрочных драйверов для резкого роста не было.