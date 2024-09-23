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Стоимость акций «Магнита» растет пять сессий подряд

Эксперты объясняют это возможными слухами по казначейскому пакету и дивидендам, а также перепроданностью бумаг
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Акции ритейлера «Магнит» за последние семь основных торговых сессий прибавили больше 21%, добравшись до 5699,5 руб. На пиках в вечернюю сессию пятницы, 20 сентября, бумаги торговались выше 5959,5 руб. (почти +27%). Индекс Мосбиржи за это время вырос только на 6,4% до 2782,35 пункта. Объем торгов акциями ритейлера 17 сентября превысил 14,6 млрд руб., в следующие три сессии находясь в диапазоне 4,4–9 млрд руб. При том что среднедневной показатель в сентябре (без учета последних четырех сессий) находился на уровне 1,9 млрд руб.

Рост стоимости акций «Магнита» объяснить нечем, недоумевают аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов и аналитик «Т-инвестиций» Александр Самуйлов. Иванов обращает внимание, что дневной объем покупок 17 сентября был максимальным более чем за год. Сопоставимые цифры (14,4 млрд руб.) последний раз были 16 июня 2023 г., когда ритейлер объявил о выкупе акций у иностранцев. Бумаги начали откупать от привлекательных уровней примерно в 4500 руб. (2 сентября минимальная цена акций была на уровне 4520,5 руб. – «Ведомости»), отмечает Иванов. Но за все эти дни, по мнению эксперта, значимых краткосрочных драйверов для резкого роста не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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