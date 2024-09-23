Стоимость акций «Магнита» растет пять сессий подряд

Рост стоимости акций «Магнита» объяснить нечем, недоумевают аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов и аналитик «Т-инвестиций» Александр Самуйлов. Иванов обращает внимание, что дневной объем покупок 17 сентября был максимальным более чем за год. Сопоставимые цифры (14,4 млрд руб.) последний раз были 16 июня 2023 г., когда ритейлер объявил о выкупе акций у иностранцев. Бумаги начали откупать от привлекательных уровней примерно в 4500 руб. (2 сентября минимальная цена акций была на уровне 4520,5 руб. – «Ведомости»), отмечает Иванов. Но за все эти дни, по мнению эксперта, значимых краткосрочных драйверов для резкого роста не было.