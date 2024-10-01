«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестора

«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестораНо эксперты утверждают, что фонды больше подходят в качестве инструмента денежного рынка
Брокер «МТС инвестиции» запустил для розничных инвесторов возможность использовать механизм обратного репо, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, механизм позволяет ежедневно получать доходность, близкую к ключевой ставке Банка России (до 19,5% годовых), и дает возможность инвестировать средства на короткие сроки от одного дня до трех месяцев. Минимальная сумма инвестирования составляет 1000 руб.
Представитель «МТС инвестиций» утверждает, что брокер первым на рынке предоставил доступ к операциям обратного репо для массового инвестора. Никто из опрошенных «Ведомостями» 10 крупнейших брокеров не подтвердил, что предоставляет такие услуги своим клиентам-физлицам.
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