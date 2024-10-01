«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестора

Брокер «МТС инвестиции» запустил для розничных инвесторов возможность использовать механизм обратного репо, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, механизм позволяет ежедневно получать доходность, близкую к ключевой ставке Банка России (до 19,5% годовых), и дает возможность инвестировать средства на короткие сроки от одного дня до трех месяцев. Минимальная сумма инвестирования составляет 1000 руб.