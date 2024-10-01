«ВТБ мои инвестиции»: эмитенты заплатят 4,4 трлн рублей дивидендов за год

До конца текущего года они ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб. Из-за высоких ставок компании активнее погашают долг и более осторожны при определении размера дивидендов, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Этому тренду не так подвержены частные компании с отрицательным чистым долгом и госкомпании с комфортной долговой нагрузкой – риск сокращения их выплат находится на минимальном уровне. Жесткая денежно-кредитная политика влияет и на поведение инвесторов: коэффициент реинвестирования полученных дивидендов в акции может быть ниже исторического уровня в 20-30% из-за выгодных ставок по депозитам, сказал Клещев.