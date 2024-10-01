«ВТБ мои инвестиции»: эмитенты заплатят 4,4 трлн рублей дивидендов за год

«ВТБ мои инвестиции»: эмитенты заплатят 4,4 трлн рублей дивидендов за годОбратно в рынок из них вернется лишь 20–30% из-за высоких ставок по депозитам
Российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. Такой прогноз дают эксперты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г. Из них на акции в свободном обращении придется более 500 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность российского рынка акций с учетом капитализации на 1 октября на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, подсчитали аналитики.
До конца текущего года они ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб. Из-за высоких ставок компании активнее погашают долг и более осторожны при определении размера дивидендов, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Этому тренду не так подвержены частные компании с отрицательным чистым долгом и госкомпании с комфортной долговой нагрузкой – риск сокращения их выплат находится на минимальном уровне. Жесткая денежно-кредитная политика влияет и на поведение инвесторов: коэффициент реинвестирования полученных дивидендов в акции может быть ниже исторического уровня в 20-30% из-за выгодных ставок по депозитам, сказал Клещев.
Аналитики «ВТБ мои инвестиции» изменили взгляд на дивидендные перспективы акций одного из крупнейших эмитентов – «Газпрома». Компания вернется к выплатам акционерам по итогам 2024 г. на фоне улучшения ее финансовых показателей после консолидации «Сахалинской энергии», пояснил Клещев. В отчетности по МСФО за первое полугодие «Газпром» предварительно оценил прибыль от покупки доли в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» в 167 млрд руб.
Если власти также примут решение о сокращении налоговой нагрузки на газовый концерн, помимо годовых дивидендов он также может сделать промежуточные выплаты акционерам в 2025 г., отметил Клещев. В проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку заложено снижение доходов от налога на добычу полезных ископаемых в 2025 г. на 440 млрд руб. Вероятнее всего, оно связано с тем, что правительство согласовало отмену надбавки к НДПИ для «Газпрома». О том, что этот вопрос обсуждается кабинетом министров, ранее сообщал статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Совокупная доходность индекса Мосбиржи на горизонте года составит 16,1%, прогнозируют аналитики брокера. Справедливое значение бенчмарка они оценивают чуть ниже 3000 пунктов. В ближайшие месяцы рынок будет находиться под давлением высокой ключевой ставки, считают эксперты. В конце 2024 г. она будет находиться на уровне 21%, а в следующем году ее среднее значение будет близким к 19%, ожидают они.
Перспективы роста рынка в значительной степени зависят от изменения геополитической ситуации и перехода Банка России к циклу снижения ключевой ставки, говорит Клещев. В позитивном сценарии есть шансы для роста индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов – это обеспечит более 50% совокупной доходности инвесторам в российские акции. Но вероятность такого сценария сейчас не превышает 15%, отмечает аналитик.
Оптимальными активами для ожидания завершения «монетарной зимы» являются фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом, указывают эксперты. Они уже закрепились в портфелях инвесторов и будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года. Инвесторам следует выбирать как ОФЗ-флоатеры, так и корпоративные облигации со сроком погашения 1-2 года компаний кредитной группы А – доходности по таким бумагам уже поднялись выше 23-24%, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.
Аналитики брокера также рекомендуют инвесторам вкладываться в российские акции нефтегазовой отрасли, IT, финансового и потребительского секторов. В приоритете – компании с низким долгом, преимущественно с положительной чистой денежной позицией и привлекательными мультипликаторами, отмечают эксперты. Интересны также могут быть корпоративные замещающие облигации и бонды в юанях с доходностью выше 10% годовых, а также суверенные замещающие облигации после размещения в декабре и реализации вероятного «навеса» предложения объемом до $2–3 млрд.