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Рынок регистраторов продолжит концентрироваться вокруг крупных игроков

Все большую долю в бизнесе будут занимать услуги, не связанные с основной деятельностью
Мария Викулова
Екатерина Литова
Freepik

Рынок регистраторов все больше будет концентрироваться вокруг крупнейших игроков, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились «Ведомости». Возможности нести затраты на развитие, особенно технологическое, доступны более крупным участникам рынка, что предполагает их дальнейшее усиление, считают в агентстве.

Концентрация на рынке усилится в перспективе ближайших лет, в том числе ввиду ее сохранения на достаточно долгосрочном временном промежутке, говорится в обзоре. Количество регистраторов не меняется с 2021 г. – 31 организация. Пять основных игроков, по данным НРА, обслуживают более 65% всех реестров, на них приходится более 55% совокупного дохода сектора. Крупнейшими реестродержателями в России являются «НРК Р.О.С.Т.», «ВТБ регистратор», «Статус», «Реестр» и «Новый регистратор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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