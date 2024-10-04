Рынок регистраторов продолжит концентрироваться вокруг крупных игроков

Концентрация на рынке усилится в перспективе ближайших лет, в том числе ввиду ее сохранения на достаточно долгосрочном временном промежутке, говорится в обзоре. Количество регистраторов не меняется с 2021 г. – 31 организация. Пять основных игроков, по данным НРА, обслуживают более 65% всех реестров, на них приходится более 55% совокупного дохода сектора. Крупнейшими реестродержателями в России являются «НРК Р.О.С.Т.», «ВТБ регистратор», «Статус», «Реестр» и «Новый регистратор».