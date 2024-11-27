Инвесторы просят Минфин учитывать банкротства эмитента при налогообложении

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) попросила Минфин убрать пробел в Налоговом кодексе (НК) и внести поправки, которые прямо предусмотрят право инвестора учитывать убытки от банкротства эмитента при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами. Об этом говорится в письме АРИ на имя замминистра финансов Алексея Сазанова (есть у «Ведомостей»). Письмо поступило в Минфин и находится на рассмотрении, сообщил его представитель.