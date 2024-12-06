ВТБ представил инвестиционную стратегию на 2025 год

ВТБ представил инвестиционную стратегию на 2025 годБанк ставит на акции, корпоративные и валютные облигации
ВТБ на форуме «Россия зовет!» представил инвестиционную стратегию на 2025 г., она строится вокруг сбалансированного подхода, который предполагает использование широкого набора инструментов. Главной задачей остается защита капитала на фоне высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а также поиск возможностей для роста в отдельных сегментах фондового и долгового рынков.
В 2025 г., по прогнозам ВТБ, российский ВВП замедлится до 2% с 4% по итогам 2024 г., но рецессии не ожидается. Даже такой уровень является достаточно высоким, учитывая желание Центрального банка охладить экономику, поделился на презентации банка инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов.
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