ВТБ представил инвестиционную стратегию на 2025 год

ВТБ на форуме «Россия зовет!» представил инвестиционную стратегию на 2025 г., она строится вокруг сбалансированного подхода, который предполагает использование широкого набора инструментов. Главной задачей остается защита капитала на фоне высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а также поиск возможностей для роста в отдельных сегментах фондового и долгового рынков.