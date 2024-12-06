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ВТБ представил инвестиционную стратегию на 2025 год

Банк ставит на акции, корпоративные и валютные облигации
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ВТБ на форуме «Россия зовет!» представил инвестиционную стратегию на 2025 г., она строится вокруг сбалансированного подхода, который предполагает использование широкого набора инструментов. Главной задачей остается защита капитала на фоне высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), а также поиск возможностей для роста в отдельных сегментах фондового и долгового рынков.

В 2025 г., по прогнозам ВТБ, российский ВВП замедлится до 2% с 4% по итогам 2024 г., но рецессии не ожидается. Даже такой уровень является достаточно высоким, учитывая желание Центрального банка охладить экономику, поделился на презентации банка инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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