Аналитики «Т-инвестиций» назвали самые рискованные корпоративные облигации

Наиболее репрезентативный индикатор уровня финансовой устойчивости в текущих условиях высоких ставок – коэффициент покрытия процентных расходов (EBITDA/процентные расходы) – по итогам первого полугодия 2024 г. у девелоперов составил 1,9х (против 2,6х в конце 2023 г.), подсчитали в «Т-инвестициях». Это самый низкий уровень во всей экономике. Наибольшие риски в секторе недвижимости видит и рынок – об этом говорит уровень кредитных спредов (разница между доходностью облигаций сектора и доходностью ОФЗ с сопоставимым сроком до погашения). По состоянию на 3 декабря он составлял рекордные по сравнению с другими секторами 1520 базисных пунктов, указано в обзоре. Но даже в период высоких ставок ряд игроков сектора сохраняют хорошие показатели кредитного качества – например, «Сэтл групп» и «Самолет».