Часть инвесторов потеряли доступ к распискам на российские акции

Часть инвесторов потеряли доступ к распискам на российские акцииБанки не успели вернуть их до истечения лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей
Некоторые инвесторы потеряли доступ к своим депозитарным распискам на акции российских компаний в иностранной инфраструктуре после истечения лицензии Управления минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) на сворачивание операций с Мосбиржей. Об этом говорится в сообщении люксембургского депозитария Clearstream его клиентам, с которым ознакомились «Ведомости».
В июле 2024 г. Еврокомиссия проинформировала государства ЕС, что с целью поддержки вывода европейских инвестиций из России разрешает возобновить конвертацию расписок на акции российских компаний, заблокированных на счетах НРД (входит в группу Мосбиржи), писали «Ведомости». Послабление касалось только граждан или резидентов ЕС и распространялось исключительно на заявки на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 г. и разрешены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря того же года.