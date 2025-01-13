Часть инвесторов потеряли доступ к распискам на российские акции

В июле 2024 г. Еврокомиссия проинформировала государства ЕС, что с целью поддержки вывода европейских инвестиций из России разрешает возобновить конвертацию расписок на акции российских компаний, заблокированных на счетах НРД (входит в группу Мосбиржи), писали «Ведомости». Послабление касалось только граждан или резидентов ЕС и распространялось исключительно на заявки на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 г. и разрешены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря того же года.