Чего ждать на фондовом рынке в феврале

Под конец января индекс Мосбиржи вплотную приблизился к психологической отметке 3000 пунктов: торги 31-го числа он завершил на уровне 2948,1 пункта, а на максимуме в течение дня доходил до 2995,5 пункта. С начала года бенчмарк прибавил 2,3%, а с последнего дня перед декабрьским заседанием ЦБ, где ключевая ставка неожиданно была сохранена на прежнем уровне, – 22%.