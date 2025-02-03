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Чего ждать на фондовом рынке в феврале

Январская тенденция к росту закрепится, если надежды инвесторов на геополитическую разрядку оправдаются
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Под конец января индекс Мосбиржи вплотную приблизился к психологической отметке 3000 пунктов: торги 31-го числа он завершил на уровне 2948,1 пункта, а на максимуме в течение дня доходил до 2995,5 пункта. С начала года бенчмарк прибавил 2,3%, а с последнего дня перед декабрьским заседанием ЦБ, где ключевая ставка неожиданно была сохранена на прежнем уровне, – 22%.

Долларовый аналог индекса Мосбиржи индекс РТС за январь просел на 6,3% до 949,5 пункта. Среди отраслевых бенчмарков абсолютным лидером по росту стал индекс недвижимости, включающий бумаги «Самолета», ПИК и ЛСР: он прибавил за месяц 23,3%. В тройке лучших также оказались химический индекс (+7,6%) и бенчмарк потребительского сектора (+5,5%). Слабее остальных рос нефтегазовый индекс (+0,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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