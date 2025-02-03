Чего ждать на фондовом рынке в феврале

Чего ждать на фондовом рынке в февралеЯнварская тенденция к росту закрепится, если надежды инвесторов на геополитическую разрядку оправдаются
Под конец января индекс Мосбиржи вплотную приблизился к психологической отметке 3000 пунктов: торги 31-го числа он завершил на уровне 2948,1 пункта, а на максимуме в течение дня доходил до 2995,5 пункта. С начала года бенчмарк прибавил 2,3%, а с последнего дня перед декабрьским заседанием ЦБ, где ключевая ставка неожиданно была сохранена на прежнем уровне, – 22%.
Долларовый аналог индекса Мосбиржи индекс РТС за январь просел на 6,3% до 949,5 пункта. Среди отраслевых бенчмарков абсолютным лидером по росту стал индекс недвижимости, включающий бумаги «Самолета», ПИК и ЛСР: он прибавил за месяц 23,3%. В тройке лучших также оказались химический индекс (+7,6%) и бенчмарк потребительского сектора (+5,5%). Слабее остальных рос нефтегазовый индекс (+0,4%).