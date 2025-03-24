Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» планируют инвестировать в стартапы вместе

В рамках проекта «Точка» готова вложить до 500 млн руб. в каждый стартап, который компания сочтет подходящим для дальнейшего партнерства, уточнил представитель банка. Точное количество таких стартапов пока не определено и будет зависеть от количества предложений, привлекательности инвестиционной идеи и перспектив самого стартапа, объяснили в «Точке».