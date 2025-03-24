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Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» планируют инвестировать в стартапы вместе

Компании готовы вкладывать в проекты до 500 млн рублей
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» займутся «конвейерными» инвестициями в стартапы: задача акселератора будет заключаться в отборе потенциально интересных проектов и подготовке сделок, а банк сможет вложить средства в выбранные проекты. Программа рассчитана на стартапы с выручкой от 20 млн руб., работающие в сферах электронной коммерции, финтеха, логистики, маркетинга. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Акселератора ФРИИ».

В рамках проекта «Точка» готова вложить до 500 млн руб. в каждый стартап, который компания сочтет подходящим для дальнейшего партнерства, уточнил представитель банка. Точное количество таких стартапов пока не определено и будет зависеть от количества предложений, привлекательности инвестиционной идеи и перспектив самого стартапа, объяснили в «Точке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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