Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» планируют инвестировать в стартапы вместе

Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» планируют инвестировать в стартапы вместеКомпании готовы вкладывать в проекты до 500 млн рублей
Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» займутся «конвейерными» инвестициями в стартапы: задача акселератора будет заключаться в отборе потенциально интересных проектов и подготовке сделок, а банк сможет вложить средства в выбранные проекты. Программа рассчитана на стартапы с выручкой от 20 млн руб., работающие в сферах электронной коммерции, финтеха, логистики, маркетинга. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Акселератора ФРИИ».
В рамках проекта «Точка» готова вложить до 500 млн руб. в каждый стартап, который компания сочтет подходящим для дальнейшего партнерства, уточнил представитель банка. Точное количество таких стартапов пока не определено и будет зависеть от количества предложений, привлекательности инвестиционной идеи и перспектив самого стартапа, объяснили в «Точке».