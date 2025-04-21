Разморозка активов по лицензии усложняется

Ценные бумаги и деньги миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Большая часть активов подпала под блокировку, потому что бумаги учитывались в крупном бельгийском депозитарии Euroclear – он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до санкций против отечественного депозитария. Добиться разморозки активов возможно путем подачи лицензии в регулятор заблокировавшей их страны. Условия – активы останутся в ЕС или будут переведены в Великобританию, Швейцарию или США, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а местный профучастник выступит в качестве гаранта.