«Росатом» задумался о размещении облигаций за рубежом

«Росатом» задумался о размещении облигаций за рубежомВыбор атомной корпорации может пасть на Китай, допускают эксперты
Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» прорабатывает вопрос о размещении облигаций на зарубежном рынке, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Он не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых бондов в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура «Росатома», «Атомэнергопром», получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности «дочки» в Китае собеседник назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР.
«Росатом» изучает и другие альтернативные банковскому кредитованию источники финансирования, включая размещение долговых бумаг на отечественном рынке, добавил его представитель. Он объяснил это мерами властей по ограничению кредитования крупных корпораций. Банк России в ноябре 2024 г. анонсировал макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высокой долговой нагрузкой.