«Росатом» задумался о размещении облигаций за рубежом

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» прорабатывает вопрос о размещении облигаций на зарубежном рынке, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Он не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых бондов в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура «Росатома», «Атомэнергопром», получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности «дочки» в Китае собеседник назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР.