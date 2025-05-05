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«Росатом» задумался о размещении облигаций за рубежом

Выбор атомной корпорации может пасть на Китай, допускают эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» прорабатывает вопрос о размещении облигаций на зарубежном рынке, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Он не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых бондов в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура «Росатома», «Атомэнергопром», получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности «дочки» в Китае собеседник назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР.

«Росатом» изучает и другие альтернативные банковскому кредитованию источники финансирования, включая размещение долговых бумаг на отечественном рынке, добавил его представитель. Он объяснил это мерами властей по ограничению кредитования крупных корпораций. Банк России в ноябре 2024 г. анонсировал макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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