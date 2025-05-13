Российский бизнес выбирает Оман для инвестиций и расчетов

Интерес российских инвесторов устойчиво смещается в сторону Омана от ОАЭ, которые пока еще являются стандартной юрисдикцией для регистрации компаний и открытия счетов, говорит Гусев. Оман они рассматривают как более предсказуемую, чем Эмираты, альтернативу, особенно в части трансграничных расчетов, знает он. В первую очередь сказываются санкции, объясняет Гусев, за последние месяцы банки ОАЭ ожесточились по отношению к российским клиентам: блокируют счета, без объяснений прекращают обслуживание. А вот Оман сохраняет нейтральную позицию – страна не присоединилась к санкциям против России и пока не испытывает значительного давления Запада, констатировал он.