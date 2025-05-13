Газета
Телеграм
/ Инвестиции

Российский бизнес выбирает Оман для инвестиций и расчетов

Этому способствует ужесточение требований к россиянам в Эмиратах, говорят эксперты
Артем Кульша
Илья Лакстыгал / Ведомости
Илья Лакстыгал / Ведомости

Россияне все чаще выбирают Оман для инвестиций и международных расчетов на фоне ужесточения требований к ним в Эмиратах, рассказали «Ведомостям» юристы и консультанты. Растет как число запросов на регистрацию компаний в Омане, так и обращений за открытием банковских счетов и оформлением резидентских виз, говорят старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, юрист NSV Consulting Александр Роганов и консультант IPN Partners Владислава Тарасенко. «Тенденцию подтверждают и наши партнеры в султанате, с которыми мы взаимодействуем при реализации проектов», – добавила последняя. Также известно об этом тренде юристу White Stone Виктору Машинскому и управляющему партнеру FTL Advisers Наталье Пацевой.

Интерес российских инвесторов устойчиво смещается в сторону Омана от ОАЭ, которые пока еще являются стандартной юрисдикцией для регистрации компаний и открытия счетов, говорит Гусев. Оман они рассматривают как более предсказуемую, чем Эмираты, альтернативу, особенно в части трансграничных расчетов, знает он. В первую очередь сказываются санкции, объясняет Гусев, за последние месяцы банки ОАЭ ожесточились по отношению к российским клиентам: блокируют счета, без объяснений прекращают обслуживание. А вот Оман сохраняет нейтральную позицию – страна не присоединилась к санкциям против России и пока не испытывает значительного давления Запада, констатировал он.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных