Российский бизнес выбирает Оман для инвестиций и расчетов

Российский бизнес выбирает Оман для инвестиций и расчетовЭтому способствует ужесточение требований к россиянам в Эмиратах, говорят эксперты
Россияне все чаще выбирают Оман для инвестиций и международных расчетов на фоне ужесточения требований к ним в Эмиратах, рассказали «Ведомостям» юристы и консультанты. Растет как число запросов на регистрацию компаний в Омане, так и обращений за открытием банковских счетов и оформлением резидентских виз, говорят старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, юрист NSV Consulting Александр Роганов и консультант IPN Partners Владислава Тарасенко. «Тенденцию подтверждают и наши партнеры в султанате, с которыми мы взаимодействуем при реализации проектов», – добавила последняя. Также известно об этом тренде юристу White Stone Виктору Машинскому и управляющему партнеру FTL Advisers Наталье Пацевой.
Интерес российских инвесторов устойчиво смещается в сторону Омана от ОАЭ, которые пока еще являются стандартной юрисдикцией для регистрации компаний и открытия счетов, говорит Гусев. Оман они рассматривают как более предсказуемую, чем Эмираты, альтернативу, особенно в части трансграничных расчетов, знает он. В первую очередь сказываются санкции, объясняет Гусев, за последние месяцы банки ОАЭ ожесточились по отношению к российским клиентам: блокируют счета, без объяснений прекращают обслуживание. А вот Оман сохраняет нейтральную позицию – страна не присоединилась к санкциям против России и пока не испытывает значительного давления Запада, констатировал он.