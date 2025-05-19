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Набиуллина обсудила с индустрией развитие рынка капитала

Для раскрытия его потенциала регулятор с правительством готовят несколько инициатив
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Задачей Банка России и индустрии является раскрытие потенциала рынка капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025». «Задача по плечу», – уверена она, но для этого надо преодолеть исторический перекос в сторону банковского кредитования при привлечении финансирования и возобновить IPO и SPO.

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая 2025 г. показатель составляет лишь 26,6%, поэтому для достижения цели нужно разместить несколько десятков или сотен выпусков акций на 7–9 трлн руб., заявил на конференции НАУФОР первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. С 2014 по 2024 г. было выпущено акций всего на 1 трлн руб., напомнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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