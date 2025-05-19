Набиуллина обсудила с индустрией развитие рынка капитала

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая 2025 г. показатель составляет лишь 26,6%, поэтому для достижения цели нужно разместить несколько десятков или сотен выпусков акций на 7–9 трлн руб., заявил на конференции НАУФОР первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. С 2014 по 2024 г. было выпущено акций всего на 1 трлн руб., напомнил он.